A Milli Futbol Takımı, Galler maçının hazırlıklarına başladı

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A Milli Futbol Takımı, 2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi 4. Gruptaki ilk maçında 6 Eylül Cuma günü Cardiff'te karşılaşacağı Galler maçının hazırlıklarına başladı.

A Milli Futbol Takımı, 2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında 6 Eylül Cuma günü TSİ 21.45'te Cardiff'te Galler ile karşı karşıya gelecek. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Merkezi'nde Teknik Direktör Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Galler maçının taktik çalışması yapıldı. Ay-yıldızlılarda izinli olan Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra, sol kasığında zorlanma tespit edilen Semih Kılıçsoy, kalçasındaki sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu idmana katılmadı.

Bugün yapılan idmanda oyuncu sayısı azlığı nedeniyle Ümit Milli Takımı'ndan Deniz Dilmen, Emre Bilgin, Cankat Yılmaz, Metehan Baltacı, Emrecan Terzi, Bartuğ Elmaz ve Yunus Emre Konak, A Milli Takım ile antrenmanda yer aldı. Arda Güler ise seyahat programının antrenman saatine denk gelmesiyle ilerleyen saatlerde takıma katılacağı öğrenildi.

İdmanı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı da izledi.

Ay-yıldızlılar, Galler maçı hazırlıklarına yarın saat 17.30'da ilk 15 dakikası basına açık idman ile devam edecek. - İSTANBUL