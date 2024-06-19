A Milli Futbol Takımı, Gürcistan maçını Erzincan'da büyük bir coşkuyla izledi

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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk mücadelesi olan Gürcistan maçı, Erzincan'da Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan dev ekrandan yayınlandı.

Ay- yıldızlılara galibiyeti getiren goller, Erzincan'da heyecanlı anlara sahne oldu. A Milli Futbol Takımı'nın golleri Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'dan geldi. Maçı A Milli Futbol Takımı 3-1 kazanırken galibiyetle birlikte Erzincan halkı büyük coşku yaşadı. Türkiye, F Grubu'nda ikinci maçında Cumartesi günü Portekiz ile, üçüncü maçında da 26 Haziran'da Çek Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.

Millilerin Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçı olan Gürcistan maçını heyecan içerisinde izleyen vatandaşlar, 90 dakika sonunda alınan galibiyetle büyük sevinç yaşadı. - ERZİNCAN