A Milli Futbol Takımı Hollanda maçını dev ekranda izlendi

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A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde oynadığı Hollanda maçını vatandaşlar Erzincan Dörtyol Meydanı'ndaki dev ekranda izledi.

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımı, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ellerinde Türk bayraklarıyla meydana gelen vatandaşlar, tezahüratları ve alkışlarıyla milli takıma büyük destek verdi. Golün ardından büyük bir sevinç yaşayan vatandaşlar, Türk bayraklarını sallayarak tezahüratlar yaptı.

Müsabakanın ikinci yarısında Hollanda'nın bulduğu goller, taraftarların sevincini üzüntüye dönüştürdü. Karşılaşma Hollanda'nın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanırken, milliler turnuvaya veda etti. - ERZİNCAN