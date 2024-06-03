A Milli Futbol Takımı İtalya\'ya geldi

Spor

A Milli Futbol Takımı, İtalya ile yarın deplasmanda yapacağı hazırlık maçı için bu ülkeye geldi.

Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan özel uçak, Bologna kentindeki uluslararası havalimanına indi.

Milli takım, yürüyüş yapmak için havalimanından doğrudan karşılaşmanın oynanacağı Renato Dell'Ara Stadyumu'na geçti.

Kafilede Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

İtalya-Türkiye karşılaşması, TSİ 22.00'de başlayacak.???????