A Milliler İzlanda İçin İzmir'de

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- A Milli Futbol Takımı İzmir'de

İZMİR - A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi kapsamında İzlanda'yla oynayacağı maç için İzmir'e geldi.

UEFA Uluslar Ligi 4. Grup'ta yer alan A Milli Futbol Takımı, 9 Eylül Pazartesi günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz günlerde Galler ile karşılaşan ve golsüz berabere kalan milliler, Galler maçından bir gün sonra İzmir'e hareket etti. Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan uçak Adnan Menderes Havalimanına saat 22.00 sıralarında indi. Kafile, daha sonra konaklayacağı otele doğru harekete geçti.

Ay-yıldızlılar, yarın Gürsel Aksel Stadyumunda gerçekleştireceği antrenman sonrası maç saatini beklemeye başlayacak.