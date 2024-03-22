A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında deplasmanda Macaristan ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Yunus Akgün çalımlarla ceza alanına girmek isterken savunmanın müdahale ettiği top Orkun Kökcü'nün önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yerden çektiği şut direğin hemen yanından auta gitti.
18. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Kenan Yıldız'ın son çizgiye inmeden çapraz pozisyondan yaptığı vuruşu kaleci Gulacsi iki hamlede kontrol etti.
33. dakikada sağ kanattan Szoboszlai'nin kullandığı serbest vuruşta arka direkte Sallai'nin yakında mesafeden sağ ayağıyla yaptığı vuruşu kaleci Mert Günok kornere çeldi.
41. dakikada Mert Müldür, sol kanattan çalımlarla ceza sahasına girerek pasını Hakan Çalhanoğlu'na aktardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan yerden çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Gulacsi'de kaldı.
Stat: Puskas Arena
Hakemler: Bartosz Frankowski, Marcin Boniek, Jakub Winkler
Macaristan: Peter Gulacsi, Botond Balogh, Adam Lang, Attila Szalai, Loic Nego, Adam Nagy, Andras Schafer, Milos Kerkez, Roland Sallai, Dominik Szoboszlai, Barbabas Varga
Yedekler: Denes Dibusz, Balazs Toth, Attila Mocsi, Martin Adam, Bendeguz Bolla, Laszlo Kleinheisler, Daniel Gazdag, Callum Styles, Zsolt Nagy, Krisztofer Horvath, Marton Dardai, Zalan Vancsa, Gabor Szalai
Teknik Direktör: Marco Rossi
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz (Mert Müldür dk. 27), İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Enes Ünal
Yedekler: Okan Kocuk, Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Yusuf Yazıcı, Arda Güler, Abdülkadir Ömür, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Cenk Özkacar, Can Uzun, Oğuz Aydın
Teknik Direktör: Vincenzo Montella - BUDAPEŞTE
Son Dakika › Spor › A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile Golsüz Berabere Kaldı - Son Dakika
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında deplasmanda oynadığı hazırlık maçında Macaristan'a 1-0 mağlup oldu. Macaristan'ın golünü Dominik Szoboszlai penaltıdan attı.
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında Puskas Arena'da karşılaştığı Macaristan'a 1-0 mağlup oldu.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda oynanan Galler maçının 11'inden 9 değişiklik yaparak Macaristan karşısına çıktı. Enes Ünal 1 yıl aradan sonra milli formayı giydi. Türkiye'de Can Uzun ve Oğuz Aydın ilk kez milli takım kadrosunda yer aldı.
Galatasaray camiası, 1905 GSYİAD'ın düzenlediği iftar organizasyonunda bir araya geldi. İbrahim Hatipoğlu ve Dursun Özbek'in konuşmalarıyla renklenen organizasyonda, Galatasaray'ın geleceği ve başarıları konuşuldu.
Türkiye Ragbi Federasyonu 2024 faaliyet programında yer alan Büyükler Beyzbol5 Kulüpler Türkiye Şampiyonası, Balıkesir'de başladı. Şampiyonaya 9 kulüp katılıyor. Beyzbol5 sporunun Türkiye'de 3 yıldır yapılmasına rağmen Avrupa şampiyonluğuna sahip olduklarını belirten Türkiye Ragbi Federasyonu Beyzbol5 Asbaşkanı Metin Özpeker, gençlerin bu spora yoğun ilgisi olduğunu ve sporun ülkede artmasını hedeflediklerini söyledi. Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp ise şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ve spor turizminin ilimize katkı sağlaması için bu tür organizasyonları devamlı yapacaklarını ifade etti.
A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile oynadığı hazırlık maçında Galler maçına göre ilk 11'de 9 değişiklik yaptı. Teknik direktör Vincenzo Montella, oyunculara şans verirken, milli formayı ilk kez giyecek olan Can Uzun ve Oğuz Aydın da kadroda yer aldı. Ayrıca, Enes Ünal 1 yıl aradan sonra milli formayla sahaya çıktı. Hakan Çalhanoğlu ise A Milli Takım formasını en fazla giyen oyuncular sıralamasında 8. sıraya yükseldi.
Sizin düşünceleriniz neler ?