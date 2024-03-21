A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile özel maç için Budapeşte\'ye hareket etti

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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) finalleri hazırlıkları kapsamında yarın Macaristan ile oynayacağı özel maç için Budapeşte'ye hareket etti.

A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) finalleri hazırlıkları kapsamında yarın deplasmanda Macaristan ile özel maç oynayacak. Başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da yapılacak maç, TSİ 22.45'te başlayacak. Milliler, bu müsabaka için İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden, kendilerini bekleyen özel uçakla Macaristan'a gitti. Kafileye Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yanı sıra Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile yöneticiler eşlik etti.

A Milli Futbol Takımı, 25 Mart Pazartesi günü Budapeşte'den Avusturya'nın başkenti Viyana'ya hareket edecek. Milliler 26 Mart Salı günü Avusturya ile oynanacak özel maçın ardından Türkiye'ye dönecek. - İSTANBUL