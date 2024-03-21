A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile özel maç için Budapeşte\'ye hareket etti

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) finalleri hazırlıkları kapsamında yarın Macaristan ile oynayacağı özel maç için Budapeşte'ye hareket etti.
A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) finalleri hazırlıkları kapsamında yarın deplasmanda Macaristan ile özel maç oynayacak. Başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da yapılacak maç, TSİ 22.45'te başlayacak. Milliler, bu müsabaka için İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden, kendilerini bekleyen özel uçakla Macaristan'a gitti. Kafileye Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yanı sıra Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile yöneticiler eşlik etti.
A Milli Futbol Takımı, 25 Mart Pazartesi günü Budapeşte'den Avusturya'nın başkenti Viyana'ya hareket edecek. Milliler 26 Mart Salı günü Avusturya ile oynanacak özel maçın ardından Türkiye'ye dönecek. - İSTANBUL
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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına antrenmanla başladı. Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma, istasyon çalışması, taktik ve şut çalışmalarıyla tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin tutuklanan 5 kişinin ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheliler, maç sırasında yaşanan gerginlikler ve sahaya atlamalarla ilgili savunmalarını yaparken, bazıları kendilerini korumak amacıyla sahaya girdiklerini iddia etti.
Bursaspor Kulübü'nün kötü gidişatındaki en büyük etken olan transfer tahtası sorununun yeni sezonda çözüleceğini söyleyen Genel Sekreter Erkan Öncel, 30'a yakın dosya olduğunu ve 100-150 milyon TL civarında çözeceklerini belirtti. Ayrıca, benzinlik arazisiyle ilgili sürecin devam ettiğini ve 250 milyon TL beklentileri olduğunu ifade etti. Öncel, şirketleşme ve transfer tahtasıyla ilgili çalışmaların hızlandırılacağını da sözlerine ekledi.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına antrenmanla başladı. Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma, istasyon çalışması, taktik ve şut çalışmalarıyla gerçekleştirildi.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan skandallara sessiz kalmayan Acun Ilıcalı, Türk hakemlerin olayların ana sorumlusu olduğunu söyledi. Ilıcalı, hakemlerin yetersiz olduğunu vurgulayarak, yabancı hakemlerin gelmesiyle gerilimin azalacağını belirtti.
A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Ersen Martin'in cenazesi İzmir'de toprağa verildi. Cenaze törenine spor dünyasından birçok isim katıldı. Martin, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Cenazeye ailesi ve yakınlarının yanı sıra birçok futbolcu ve teknik direktör de katıldı. Rıza Çalımbay ve Servet Çetin, Martin'i anlatırken duygusal ifadeler kullandılar.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 7 Nisan'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak TFF Süper Kupa finalinin tarihinin değişmediğini fakat sarı-lacivertlilerden gelen erteleme talebini değerlendirmeye aldıklarını söyledi. Büyükekşi ayrıca milli takımın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılı olacağını ve 2032 yılının ana omurgasını oluşturduklarını belirtti.
Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı olan Ege Rallisi Marmaris, 22-24 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yarış öncesi düzenlenen basın toplantısında, 84 otomobil ve 168 sporcuyla yarışa katılacağı açıklandı. Yarışma, doğaya ve çevreye dikkat edilerek belirlenen etaplarda gerçekleştirilecek. Ayrıca, organizasyonda ilk kez elektrikli bir otomobil de yer alacak. Marmaris, daha önce Dünya Ralli Şampiyonası'na ev sahipliği yapmış tecrübeli bir şehir olmasıyla dikkat çekiyor. Yarışma, 33. yılını kutlayacak ve Türk rock müziği sanatçısı Fatma Turgut, öncü güvenlik aracı olarak elektrikli bir otomobili kullanacak.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 66 amatör spor kulübüne toplamda 337 bin 500 lira maddi destekte bulunduklarını açıkladı. Gürkan, amatör spor kulüplerine olan desteğin devam edeceğini belirtti ve 10 yıl boyunca verilen sözlerin tutulduğunu vurguladı. Ayrıca, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin İsviçre'de düzenlenen bir müzik yarışmasında başarı elde ettikleri de duyuruldu.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası finalleri hazırlıkları kapsamında yarın Macaristan ile oynayacağı özel maç için Budapeşte'ye hareket etti. Milliler, İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla Macaristan'a gitti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve diğer yöneticiler de kafilede yer aldı. Milli Takım, maçın ardından Avusturya'ya geçecek ve daha sonra Türkiye'ye dönecek.
Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Dünya Muaythai Şampiyonası Minikler Kategorisi'nde dünya ikincisi olan 11 yaşındaki Ünal Yorulmaz'ı ağırladı. Başkan Deveciler, genç sporcuya tablet hediye etti.
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