A Milli Futbol Takımı'nın Çekya galibiyeti Antalya'da büyük sevinç yarattı - Son Dakika
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Spor

A Milli Futbol Takımı'nın Çekya galibiyeti Antalya'da büyük sevinç yarattı

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nun son maçında Çekya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nın heyecan dolu maçını Antalyalılar Konyaaltı Beach Park Olbia Meydanı'nda bulunan dev ekranda izledi. Maç saati yaklaştıkça Konyaaltı Sahili'nde bulunan vatandaşlar ve çok sayıda Antalyalı masa ve sandalyeleri ile birlikte yerini aldı. Başlama düdüğü ile birlikte karşılaşmayı izleyen Antalyalılar, ikinci yarı skorun 1-1'e gelmesi ile birlikte büyük heyecanla maçı takip etti. Karşılaşmanın son dakikalarında Cenk Tosun'un skoru 2-1'e getiren golü sonrası birlikte büyük sevinç yaşayan vatandaşlar bitiş düdüğü ile birlikte 'Türkiye, Türkiye' sloganları attı. - ANTALYA

27.06.2024 01:18
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A Milli Futbol Takımı'nın 2-1'lik Çekya galibiyeti Antalya'da da büyük sevinç yaşattı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nun son maçında Çekya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nın heyecan dolu maçını Antalyalılar Konyaaltı Beach Park Olbia Meydanı'nda bulunan dev ekranda izledi. Maç saati yaklaştıkça Konyaaltı Sahili'nde bulunan vatandaşlar ve çok sayıda Antalyalı masa ve sandalyeleri ile birlikte yerini aldı. Başlama düdüğü ile birlikte karşılaşmayı izleyen Antalyalılar, ikinci yarı skorun 1-1'e gelmesi ile birlikte büyük heyecanla maçı takip etti. Karşılaşmanın son dakikalarında Cenk Tosun'un skoru 2-1'e getiren golü sonrası birlikte büyük sevinç yaşayan vatandaşlar bitiş düdüğü ile birlikte " Türkiye, Türkiye" sloganları attı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı'nın Çekya galibiyeti Antalya'da büyük sevinç yarattı - Son Dakika

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