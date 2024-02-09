A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi maç programı belli oldu - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi maç programı belli oldu

A Milli Futbol Takımı\'nın UEFA Uluslar B Ligi maç programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre A Milli Futbol Takımı, Galler, İzlanda ve Karadağ ile mücadele edecek. Takım, eylül, ekim ve kasım aylarında ikişer maç oynayacak. Maç tarihleri ve saatleri şu şekildedir: 6 Eylül: Galler-Türkiye, 9 Eylül: Türkiye-İzlanda, 11 Ekim: Türkiye-Karadağ, 14 Ekim: İzlanda-Türkiye, 16 Kasım: Türkiye-Galler, 19 Kasım: Karadağ-Türkiye.

09.02.2024 13:45
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UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 4. Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile mücadele edecek ay-yıldızlılar, bu yıl eylül, ekim ve kasım aylarında ikişer maç oynayacak.

A Milli Takım'ın maç tarihleri ve saatleri (TSİ) şöyle:

6 Eylül:

21.45 Galler-Türkiye

9 Eylül:

21.45 Türkiye-İzlanda

11 Ekim:

21.45 Türkiye-Karadağ

14 Ekim:

21.45 İzlanda-Türkiye

16 Kasım:

20.00 Türkiye-Galler

19 Kasım:

22.45 Karadağ-Türkiye

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi maç programı belli oldu - Son Dakika


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