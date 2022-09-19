A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile oynayacağı maçı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile oynayacağı maçı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek

19.09.2022 13:39
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile oynayacağı maçı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül Perşembe günü Lüksemburg'u ağırlayacağı maçı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül Perşembe günü Lüksemburg'u ağırlayacağı maçın hakemi belli oldu.

MAÇ, BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM STADI'NDA OYNANACAK

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak millilerin gruptaki 5. müsabakasını, Alman hakem Tobias Stieler yönetecek.

Stieler'ın yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Matthias Jöllenbeck üstlenecek.

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Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile oynayacağı maçı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile oynayacağı maçı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek - Son Dakika
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