A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül Perşembe günü Lüksemburg'u ağırlayacağı maçın hakemi belli oldu.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak millilerin gruptaki 5. müsabakasını, Alman hakem Tobias Stieler yönetecek.
Stieler'ın yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Matthias Jöllenbeck üstlenecek.
Son Dakika › Spor › A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile oynayacağı maçı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek - Son Dakika