Stieler'ın yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Matthias Jöllenbeck üstlenecek.

Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile oynayacağı maçı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek - Son Dakika

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