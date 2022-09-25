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Faroe Adaları-Türkiye

25.09.2022 20:40
Faroe Adaları-Türkiye

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Faroe Adaları ile oynayacağı maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: TorsvollurHakemler: Serhiy Boiko, Dmytro Zaporozhenko, Sergii Prystupa (Ukrayna)Faroe Adaları: Gestsson, Rolantsson, Vatnsdal, Gunnar Vatnhamar, Davidsen,...

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Faroe Adaları ile oynayacağı maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Torsvollur

Hakemler: Serhiy Boiko, Dmytro Zaporozhenko, Sergii Prystupa (Ukrayna)

Faroe Adaları: Gestsson, Rolantsson, Vatnsdal, Gunnar Vatnhamar, Davidsen, Andreasen, Bjartalio, Solvi Vatnhamar, Joensen, Olsen, Edmundsson

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ferdi Kadıoğlu, Yunus Akgün, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Serdar Dursun

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Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Faroe Adaları-Türkiye - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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