A Milli Futbol Takımı 'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Faroe Adaları ile oynayacağı maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları, Türkiye, Spor, Son Dakika

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