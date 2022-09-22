Türkiye-Lüksemburg

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ile oynayacağı maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Tobias Stieler, Christian Gittelmann, Eduard Beitinger (Almanya)
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Cengiz Ünder, Orkun Kökçü, Ferdi Kadıoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal, Halil Dervişoğlu
Lüksemburg: Moris, Jans, Chanot, Martins, Pinto, Sanches, Sebastian Thill, Barreiro, Vincent Thill, Rodrigues, Sinani.
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