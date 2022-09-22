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Türkiye-Lüksemburg

22.09.2022 20:54
Türkiye-Lüksemburg

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ile oynayacağı maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Tobias Stieler, Christian Gittelmann, Eduard Beitinger (Almanya)Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı,

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ile oynayacağı maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Tobias Stieler, Christian Gittelmann, Eduard Beitinger (Almanya)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Cengiz Ünder, Orkun Kökçü, Ferdi Kadıoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal, Halil Dervişoğlu

Lüksemburg: Moris, Jans, Chanot, Martins, Pinto, Sanches, Sebastian Thill, Barreiro, Vincent Thill, Rodrigues, Sinani.

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Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg, Almanya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye-Lüksemburg - Son Dakika

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