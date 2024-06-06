A Milli Futbol Takımı Polonya maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı Polonya maçı hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı Polonya maçı hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, Polonya maçı öncesi Opalenica kasabasında kampa girerek antrenmanlara başladı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanda, mobilizasyon, kuvvet çalışmaları, tek pas ve taktik çalışmaları ile dayanıklılık koşuları gerçekleştirildi. Ayrıca, UEFA ile yapılan iş birliği kapsamında Temel Yaşam Desteği eğitimi de verildi.

06.06.2024 22:17
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Hazırlık maçında 10 Haziran Pazartesi günü Polonya ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu ülkedeki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya maçına kadar Opalenica kasabasında kampa girecek ay-yıldızlı ekibin antrenmanı, mobilizasyon ve kuvvet çalışmalarıyla fitness alanında başladı.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde sahada süren antrenmanda, ısınmanın ardından tek pas ve taktik çalışamaları ile dayanıklılık koşuları yapıldı.

A Milli Takım, yarın yapacağı antrenmanla Polonya maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Temel Yaşam Desteği eğitimi verildi

A Milli Futbol Takımı'na, Avrupa Futbol Federasyonları Birliğinin (UEFA) Avrupa Resüsitasyon Konseyi ile yaptığı iş birliği kapsamında Temel Yaşam Desteği eğitimi verildi.

Ay-yıldızlı takımın kamp yaptığı otele gelen Polonya Resüsitasyon Konseyine mensup uzmanlar, milli futbolcular, teknik heyet ve personele kalp masajı ve suni teneffüs gibi konularda pratik eğitim verdi.

Kaynak: AA

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