A Milli Futbol Takımı Polonya\'ya geldi

Spor

A Milli Futbol Takımı, Polonya ile 10 Haziran Pazartesi günü deplasmanda yapacağı hazırlık maçı için bu ülkeye geldi.

Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan ve İtalya'nın Bologna şehrinden kalkan özel uçak, Poznan havalimanına indi.

A Milli Takım'la birlikte kamp yapacak Ümit Milli Takım da Polonya'ya geldi. Milli futbolcular, havalimanında kendilerini bekleyen otobüslerle kalacakları otele hareket etti.

Kafilede Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da yer aldı.???????

Polonya'da kamp

Ay-yıldızlı ekip, Polonya ile Varşova'da oynayacağı özel maça kadar olan süreci, bu ülkenin Opalenica kasabasında kamp yaparak geçirecek.

A Milli Takım kampta Ümit Milli Takım ile bir hazırlık maçı da oynayacak.

Polonya-Türkiye karşılaşması, 10 Haziran'da TSİ 21.45'te başlayacak.???????