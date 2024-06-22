Spor

- A Milli Futbol Takımı, Portekiz maçı için stadyuma geldi

DORTMUND - 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ikinci maçı için Türkiye ve Portekiz milli takımları, karşılaşmanın oynanacağı stadyuma giriş yaptı.

EURO 2024'te F Grubu ikinci maçında saat 19.00'da A Milli Futbol Takımı, Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi her iki takımı da taşıyan otobüs, Dortmund'da bulunan Signal Iduna Park'a giriş yaptı. A Milli Futbol Takımı'nın otobüsü, stadyum önündeki taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü. Taraftarlar, takımı bayraklar ve tezahüratlar eşliğinde karşıladı.