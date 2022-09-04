Stefan Kuntz, sol dizinden operasyon geçiren Dorukhan Toköz'ü ziyaret etti - Son Dakika
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Stefan Kuntz, sol dizinden operasyon geçiren Dorukhan Toköz'ü ziyaret etti

04.09.2022 19:04
Stefan Kuntz, sol dizinden operasyon geçiren Dorukhan Toköz'ü ziyaret etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, sol dizinden ameliyat edilen Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz'ü ziyaret etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, sol dizinden ameliyat edilen Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz'ü ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yardımcı antrenör Jan-Moritz Lichte ile Fulya Acıbadem Hastanesi'nde Dorukhan Toköz'e geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Kuntz, milli futbolcunun operasyon ve tedavi sürecine ilişkin bilgi aldı.

Dorukhan Toköz, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Ümraniyespor-Trabzonspor maçında sakatlık yaşadı. Sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menisküs yırtığı tanısıyla ameliyat edilen 26 yaşındaki oyuncuya, artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve dış menisküs tamiri uygulandığı bildirildi.

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Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı, Dorukhan Toköz, Stefan Kuntz, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Stefan Kuntz, sol dizinden operasyon geçiren Dorukhan Toköz'ü ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Stefan Kuntz, sol dizinden operasyon geçiren Dorukhan Toköz'ü ziyaret etti - Son Dakika
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