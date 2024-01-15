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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş'ı ziyaret etti - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş'ı ziyaret etti

Beşiktaş Futbol Takımı'nın Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette, Vincenzo Montella akşam antrenmanını takip etti. Türk futbolunun geleceğiyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu ve başarılar dileyenler arasında Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos da vardı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş\'ı ziyaret etti
15.01.2024 - 21:07,
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş Futbol Takımı'nı ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarette İtalyan teknik adam, akşam antrenmanını takip etti.

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Vincenzo Montella'ya ziyaretinde eşlik ederken Türk futbolunun geleceğiyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Uçar, Aybaba ve Santos, İtalyan teknik adama ve A Milli Futbol Takımı'na 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılar diledi.

Montella, antrenman öncesinde futbolcularla da bir araya geldi.

Kaynak: AA
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