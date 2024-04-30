A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı'na konuk oldu - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı'na konuk oldu

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı'na katıldı. Montella, program kapsamında teknik direktörlük felsefesini, A Milli Takım'daki çalışmalarını ve iletişim konusunu anlattı. Aday antrenörlerin sorularını da yanıtlayan Montella'ya plaket takdim edildi.

30.04.2024 19:25
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı'na konuk oldu.

UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı çerçevesinde düzenlenen söyleşiye katılan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, teknik direktörlük felsefesini ve A Milli Takım'daki çalışmalarını anlattı. Programın ilk modülünün ana teması olan iletişim konusuna da değinen Montella, meslek hayatından örneklerle iletişim alanındaki yaklaşımlarını aktardı. Vincenzo Montella ayrıca aday antrenörlerin sorularını da yanıtladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin konuşmasının ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya plaket takdim etti.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı'na konuk oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı'na konuk oldu - Son Dakika
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