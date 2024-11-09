A Milli Hentbol Takımı Almanya'yı Ağırlayacak - Son Dakika
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A Milli Hentbol Takımı Almanya'yı Ağırlayacak

A Milli Hentbol Takımı Almanya\'yı Ağırlayacak

A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF 2026 Elemeleri'nde Almanya ile yarın Ankara'da karşılaşacak.

09.11.2024 13:47
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A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'taki ikinci maçında yarın Almanya'yı ağırlayacak.

Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.10'da başlayacak.

Başantrenör Daniel Gordo Rios ile milli hentbolcu Doruk Pehlivan, maçın oynanacağı salonda düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Rios, elemelerin ilk maçında Avusturya'ya karşı iyi oyun sergilediklerini belirterek "Çok güçlü bir ülkeyle oynadık. Dengeli bir maç oldu. Avusturya müsabakasında iyi bir hava yakaladık. Kora kor mücadele ettik. Hatalarımız da oldu. Ders alarak yolumuza devam edeceğiz. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyoruz." dedi.

Almanya'nın da çok iyi takım olduğuna dikkati çeken Rios, "En iyi şekilde mücadele edip az gol yiyerek, bu müsabakadan galip çıkmaya çalışacağız. Umarım yarın salon dolar. Çok heyecanlıyız. Seyircilere iyi bir maç izletmek ve iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz." diye konuştu.

"Takımı şaha kaldıracağız"

Milli takımın kaydettiği gelişimle ilgili soru üzerine İspanyol başantrenör, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 1 yıl içerisinde iyi bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Son topa kadar mücadele etmemiz gerekiyor. Almanya ile oynayacağımız maçtan da alnımızın akıyla büyük bir zaferle çıkacağımıza inanıyoruz. Son 1 yılda çok çalıştık. Performansımızı en iyi seviyeye getirmek için uğraştık. Ancak temel olarak bazı eksiklerimiz de var. Basit hatalar yapabiliyoruz. Bunların üstesinden gelmemiz gerekiyor. Sonuç olarak daha yolun başındayız. İyi bir planlamayla takımı şaha kaldıracağız."

Rios, grupta tüm maçları "final havasında" oynamaları gerektiğini de dile getirerek, "Böyle oynarsak sıralamada kendimizi çok farklı bir yerde görebileceğimize inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Doruk: "Kalitemizi göstermemiz için fırsat"

Milli hentbolcu Doruk Pehlivan, Almanya maçına ilişkin "Almanya, dünyanın en iyi hentbol ülkelerinden biri. Bu da bize motivasyon olacaktır. Yarın buraya gelecek büyük isimler olacak. Biz, bu isimlere karşı elimizden gelenin en iyisini yapıp, kafa kafaya bir mücadele sergileyebileceğimize inanıyoruz. Türk hentbolunun hangi seviyede olduğunu yarın göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da yıllardır forma giydiğine dikkati çeken Doruk, şunları kaydetti:

"Burada hangi konularda eksik kaldığımızı görebiliyordum. Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'ndeki oyunun Türkiye'deki hentboldan ne kadar farklı olduğunu görme şansına sahip oldum. En büyük eksiğimiz, yıllarca Türk hentboluna Avrupa elinin değmemiş olmasıydı, Avrupa'ya yeterince oyuncu gönderemememizdi. Daniel geldiğinden beri en basitten başlayıp, Avrupa'ya göre eksik kalan kısımları bize vermeye çalışıyor. İspanya ve farklı milli takımlarda çalışmış bir insan, bu tecrübeye sahip."

Kariyerini Almanya'da sürdüren Doruk, yarınki maç öncesi ne hissettiğiyle ilgili soruya ise "Almanya'da tanıdık çok fazla yüz, arkadaşlarım var. Son olimpiyatta gümüş madalya kazanmış kadro gelecek. Böyle bir sahnede kendi performansımızı, kalitemizi göstermemiz için fırsat." yanıtını verdi.

Milliler, elemelerde çıktığı ilk karşılaşmada deplasmanda Avusturya'ya 31-28 mağlup oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Hentbol Takımı Almanya'yı Ağırlayacak - Son Dakika

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