A Milli Hentbol Takımı, Kuzey Makedonya'ya 36-27 mağlup oldu - Son Dakika
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A Milli Hentbol Takımı, Kuzey Makedonya'ya 36-27 mağlup oldu

16.10.2022 18:45
A Milli Hentbol Takımı, Kuzey Makedonya'ya 36-27 mağlup oldu

A Milli Erkek Hentbol Takımı, evinde karşılaştığı Kuzey Makedonya'ya 36-27 mağlup oldu.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, evinde karşılaştığı Kuzey Makedonya'ya 36-27 mağlup oldu.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF Erkekler EURO 2024 Elemeleri 1. Grup ikinci maçında Kuzey Makedonya'yı Van'da ağırladı. Nur Tatar Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı, Avusturya Hentbol Federasyonu'ndan Radojko Brkic ile Andrei Jusufhodzic hakem ikilisi yönetti. Maça iyi başlayan konuk takım Kuzey Makedonya ilk yarıyı 17-8 önde kapadı. Vanlı taraftarların yoğun tezahüratına rağmen milliler, kendi evinde Kuzey Makedonya'ya 36-27 yenildi. - VAN

YORUMLAR
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Hentbol: 2024 EHF Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Türkiye: 27 - Kuzey Makedonya: 36 Hentbol: 2024 EHF Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Türkiye: 27 - Kuzey Makedonya: 36 Van haberi... Van Gölü sahillerinde görevli atlı birlikler vatandaşlardan ilgi görüyor Van haberi... Van Gölü sahillerinde görevli atlı birlikler vatandaşlardan ilgi görüyor
Kaynak: İHA

Makedonya, Van, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Hentbol Takımı, Kuzey Makedonya'ya 36-27 mağlup oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: A Milli Hentbol Takımı, Kuzey Makedonya'ya 36-27 mağlup oldu - Son Dakika
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