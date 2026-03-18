A Milli Hentbol Takımı Romanya ile Maç Öncesi Hazır

A Milli Hentbol Erkek Takımı Başantrenörü Oliver Roy Camio, 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri kapsamında Romanya ile oynayacağı maç öncesi yaptığı açıklamada, "Yarınki maç için iyi hazırlandık" dedi.

A Milli Hentbol Erkek Takımı, yarın saat 16.00'da Karaçayır Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak mücadelede sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesi teknik heyet ve oyuncular, hem hazırlık sürecine hem de maçın önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Romanya iyi bir takım

Başantrenör Oliver Roy Camio, Romanya'nın iyi bir takım olduğuna değinerek, " Bolu'da olmaktan mutluyuz ve yarın Bolu'da tribünlerin dolu olacağını ve bize ekstra enerji vereceğini biliyoruz. Romanya'ya karşı oynadık, Romanya iyi bir takım. Son Avrupa Şampiyonası'nda Danimarka, Portekiz ve Kuzey Makedonya'ya karşı iyi oyunlar ortaya koydular. Kulüplerde de mücadele eden birçok genç ve tecrübeli oyuncuları var. Yarınki maç için iyi hazırlandık. Belki bu tur için favori değiliz ama yüzde 100 mücadele için buradayız" ifadelerini kullandı.

"Kalitemizi sahaya yansıtma zamanı"

A Milli Hentbol Erkek Takımı Kaptanı Yunus Özmusul ise, son zamanlarda iyi oynadıklarını ve kalitelerini sahaya yansıtma zamanı geldiğinden bahsederek, "Takım arkadaşlarıma güveniyorum. Gerçekten iyi hazırlandık. Evet Romanya bu turda favoriler. Yaklaşık 2 ay önce iyi bir turnuvada iyi rakiplere karşı oynadılar. Biz de kendi gücümüzü ve potansiyelimizi biliyoruz. Son zamanlarda gerçekten iyi oyun oynuyoruz. Artık geliştiğimizi ve gücümüzü, kalitemizi sahaya yansıtma zamanı" şeklinde konuştu.

"Takım içinde çok iyi bir hava var"

Milli oyunculardan Sadık Emre Herseklioğlu da, takım içinde güzel bir hava olduğunu vurgulayarak, "Öncelikle Bolu'daki sıcak karşılama için herkese çok teşekkür ediyorum. Yarınki önemli maçımızda kesinlikle galibiyet istiyoruz. Burada kazanıp ikinci maça avantajlı bir şekilde gitmek istiyoruz. Takım içinde çok iyi bir hava var. Biz gençler olarak çok şanslıyız, takımımızda değerli abilerimiz var. Onlardan çok şey öğreniyoruz. Yarınki maçta bütün Bolu'yu da maça bekliyoruz" dedi. - BOLU