A Milli Kadın Basketbol Takımı, Arjantin'e Kaybetti

12.03.2026 23:46
Başantrenör Mazzon, yenilgiden ders çıkaracaklarını ve Japonya maçına odaklanacaklarını belirtti.

FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri ikinci maçında Arjantin'e 59-55 kaybeden A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Andrea Mazzon, söz konusu yenilgiden dersler çıkaracaklarını söyledi.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakanın ardından İtalyan başantrenör ile milli oyuncu Gökşen Fitik, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başantrenör Andrea Mazzon, son çeyreğe kadar iyi oynadıklarını anlatarak, "Basketbolu biliyorsunuz, son dakikalarda geriye düşmek çok zor olabiliyor. Bu karşılaşmadan ders çıkartıp önümüzdeki maça odaklanmalıyız. Maçı sadece bir saniyelik hatamız üstünden değerlendiremeyiz ancak daha iyi olabileceğimiz anlar vardı." şeklinde konuştu.

Kanada maçında yaptıklarını Arjantin karşısında ortaya koyamadıklarını vurgulayan Mazzon, son çeyrekte 5 sayı üretmelerine ilişkin bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bu hatamızdan ders çıkartıp önümüzdeki maça odaklanmalıyız. Daha rahat oynamalıyız. Kızlar kazanmaları gerektiğini biliyorlardı ama her şey olabiliyor. Japonya ile olan maçı düşünmemiz gerekiyor."

Ay-yıldızlı basketbolcu Gökşen Fitik ise Arjantin karşılaşmasından dersler çıkaracaklarını belirterek, "Turnuva uzun. Bir hedefimiz var, herkes bunun farkında. Dünya Kupası'na gitmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Gregorio Martinez: "Takımımla gurur duyuyorum"

Arjantin Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Gregorio Martinez, alınan galibiyetten dolayı takımıyla gurur duyduğunu aktardı.

Gregorio Martinez, çok zor bir maç oynadıklarını aktararak, "Takımımla gurur duyuyorum. Çok rekabetçilerdi, maçın zor olacağını biliyorlardı. Kaybedince üzülüyoruz, kazandığımızda ise mutluyuz. Türkiye de çok rekabetçi oynadı. Julieta Mungo maçı kazanmamıza büyük yardımcı oldu. Takımıma güveniyorum." diye konuştu.

Mücadelede 16 sayı, 9 ribaunt ve 6 asist üreten oyuncu Melisa Gretter ise "Çok güçlü bir defansları vardı. Maçı kazanmak için ellerinden geleni yaptılar. Çok zor bir maçtı. 40 dakika boyunca kazanmaya odaklıydılar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

23:37
Artan petrol fiyatları Rusya’nın işine yaradı
Artan petrol fiyatları Rusya'nın işine yaradı
23:26
Yüksel Yıldırım’dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar
Yüksel Yıldırım'dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar!
23:14
Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
22:59
Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran’dan füzeli yanıt geldi
Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran'dan füzeli yanıt geldi
22:42
Samsunspor, Rayo Vallecano karşısında tur şansını zora soktu
Samsunspor, Rayo Vallecano karşısında tur şansını zora soktu
22:41
İsrail, her akşam Beyrut’u vuruyor Canlı yayında şiddetli patlamalar
İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar
