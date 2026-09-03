A Milli Kadın Basketbol Takımı, Belçika maçından galibiyetle ayrılmak istiyor

FIBA 2026 Dünya Kupası C Grubu'ndaki ilk maçında yarın Belçika ile karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Ayşe Cora Yamaner, iyi bir hava yakaladıklarını ve sahaya galibiyet için çıkacaklarını söyledi.

Milli oyuncular Ayşe Cora Yamaner, Sevgi Uzun ve Derin Erdoğan, Max-Schmeling Spor Salonu'nda gerçekleştirilen son antrenmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Turnuvaya iyi başlamanın önemine değinen Ayşe Cora Yamaner, "Galibiyet için sahaya çıkacağız ama kazansak da kaybetsek de iyi oynayarak turnuvaya başlamak istiyoruz. Belçika'da, Türkiye'de oynayan tanıdık arkadaşlarımız var. Birbirini tanıyan iki takımın maçı olacak. Daha sonraki 2 maç da çok önemli. O maçları erken saatte oynayacağız. Zor bir gruptayız ama iyi bir hava yakaladık. Yükselişe geçtiğimiz bir zamanda turnuva başlıyor. Bunu avantaja çevirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Berlin'deki Türk taraftarlara destek çağrısında bulunan milli oyuncu, "Almanya'da hazırlık maçları turnuvalarına gelmiştik. Evimizde oynar gibi maçlara çıkmıştık. Umuyorum ki yarın da Türk taraftarlarımız bizi destekleyecektir. Uzun yıllardır beraber oynayan bir ekibiz. Tecrübeliyiz. İyi bir uyumumuz var. Umuyorum bunları galibiyetle taçlandırırız." dedi.

Sevgi Uzun: "Çok ümitli ve motiveyiz"

Ay-yıldızlı basketbolcu Sevgi Uzun, Dünya Kupası'na iyi hazırlandıklarını ve çok motive olduklarını vurguladı.

Almanya'da iyi bir adaptasyon süreci geçirdiklerini aktaran Sevgi, "Çok heyecanlıyız. Dünya Kupası'nı uzun süredir bekliyoruz. Hayalini kuruyoruz. Önemli bir maçla başlayacağız. Her maç çok zor olacak. Çok ümitli ve motiveyiz. Elimizden geleni yapacağız. Büyük hayallerimiz var. İnşallah güzel bir galibiyetle sahadan ayrılıp diğer maçlara odaklanacağız. Umarım taraftarlarımız bizi yalnız bırakmaz. Çok güzel bir taraftar görmek istiyoruz. Takımın enerjisi çok güzel. Çoğumuzun ilk Dünya Kupası. Çok heyecanlı ve açız. Bunun keyfini çıkarmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Derin Erdoğan: "Çok güzel bir deneyim olacak"

2026 Dünya Kupası'na hazır olduklarını aktaran Derin Erdoğan, Belçika maçının her sonuca açık olduğunu dile getirdi.

Organizasyonda ilk kez mücadele edeceğinin altını çizen Derin, "Çok heyecanlıyım. Çok güzel bir deneyim olacak. Hazırız. Ne zaman dışarı çıksak Türk vatandaşlarını görüyoruz. Bize desteklerini iletiyorlar. Maça geleceklerini söylüyorlar. Umarım herkesi maçta görebiliriz. İlk maçı Belçika ile oynayacağız. Son Avrupa şampiyonu. Her şey olabilir. Çok hazırız. Bir oyun planımız var." diye konuştu.