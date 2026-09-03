A Milli Kadın Basketbol Takımı, Belçika maçından galibiyetle ayrılmak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Belçika maçından galibiyetle ayrılmak istiyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIBA 2026 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında yarın Belçika ile karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda oyuncular, iyi bir hava yakaladıklarını ve galibiyet için sahaya çıkacaklarını söyledi. Ayşe Cora Yamaner, Sevgi Uzun ve Derin Erdoğan, taraftarlara destek çağrısında bulunarak turnuvaya güçlü bir başlangıç yapmak istediklerini ifade etti.

FIBA 2026 Dünya Kupası C Grubu'ndaki ilk maçında yarın Belçika ile karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Ayşe Cora Yamaner, iyi bir hava yakaladıklarını ve sahaya galibiyet için çıkacaklarını söyledi.

Milli oyuncular Ayşe Cora Yamaner, Sevgi Uzun ve Derin Erdoğan, Max-Schmeling Spor Salonu'nda gerçekleştirilen son antrenmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Turnuvaya iyi başlamanın önemine değinen Ayşe Cora Yamaner, "Galibiyet için sahaya çıkacağız ama kazansak da kaybetsek de iyi oynayarak turnuvaya başlamak istiyoruz. Belçika'da, Türkiye'de oynayan tanıdık arkadaşlarımız var. Birbirini tanıyan iki takımın maçı olacak. Daha sonraki 2 maç da çok önemli. O maçları erken saatte oynayacağız. Zor bir gruptayız ama iyi bir hava yakaladık. Yükselişe geçtiğimiz bir zamanda turnuva başlıyor. Bunu avantaja çevirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Berlin'deki Türk taraftarlara destek çağrısında bulunan milli oyuncu, "Almanya'da hazırlık maçları turnuvalarına gelmiştik. Evimizde oynar gibi maçlara çıkmıştık. Umuyorum ki yarın da Türk taraftarlarımız bizi destekleyecektir. Uzun yıllardır beraber oynayan bir ekibiz. Tecrübeliyiz. İyi bir uyumumuz var. Umuyorum bunları galibiyetle taçlandırırız." dedi.

Sevgi Uzun: "Çok ümitli ve motiveyiz"

Ay-yıldızlı basketbolcu Sevgi Uzun, Dünya Kupası'na iyi hazırlandıklarını ve çok motive olduklarını vurguladı.

Almanya'da iyi bir adaptasyon süreci geçirdiklerini aktaran Sevgi, "Çok heyecanlıyız. Dünya Kupası'nı uzun süredir bekliyoruz. Hayalini kuruyoruz. Önemli bir maçla başlayacağız. Her maç çok zor olacak. Çok ümitli ve motiveyiz. Elimizden geleni yapacağız. Büyük hayallerimiz var. İnşallah güzel bir galibiyetle sahadan ayrılıp diğer maçlara odaklanacağız. Umarım taraftarlarımız bizi yalnız bırakmaz. Çok güzel bir taraftar görmek istiyoruz. Takımın enerjisi çok güzel. Çoğumuzun ilk Dünya Kupası. Çok heyecanlı ve açız. Bunun keyfini çıkarmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Derin Erdoğan: "Çok güzel bir deneyim olacak"

2026 Dünya Kupası'na hazır olduklarını aktaran Derin Erdoğan, Belçika maçının her sonuca açık olduğunu dile getirdi.

Organizasyonda ilk kez mücadele edeceğinin altını çizen Derin, "Çok heyecanlıyım. Çok güzel bir deneyim olacak. Hazırız. Ne zaman dışarı çıksak Türk vatandaşlarını görüyoruz. Bize desteklerini iletiyorlar. Maça geleceklerini söylüyorlar. Umarım herkesi maçta görebiliriz. İlk maçı Belçika ile oynayacağız. Son Avrupa şampiyonu. Her şey olabilir. Çok hazırız. Bir oyun planımız var." diye konuştu.

Kaynak: AA

Sevgi Uzun, Ayşe Cora, Belçika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Basketbol Takımı, Belçika maçından galibiyetle ayrılmak istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eğri minareli 8 asırlık camideki gizemli yeşil çanakların sırrı çözüldü Eğri minareli 8 asırlık camideki gizemli yeşil çanakların sırrı çözüldü
Suriye’de koleksiyoner 20 yılda topladığı 8 bine yakın tarihi eseri devlete teslim etti Suriye'de koleksiyoner 20 yılda topladığı 8 bine yakın tarihi eseri devlete teslim etti
AK Parti Kütahya Gençlik Kolları Başkanı istifa etti AK Parti Kütahya Gençlik Kolları Başkanı istifa etti
Nijerya Plateau eyaletinde difteri can aldı, ölü sayısı 23’e ulaştı Nijerya Plateau eyaletinde difteri can aldı, ölü sayısı 23'e ulaştı
Ankara Altındağ’da alacak-verecek tartışması kanlı bitti, arkadaşını öldürdü Ankara Altındağ'da alacak-verecek tartışması kanlı bitti, arkadaşını öldürdü
Kardeş kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 ağır yaralı Kardeş kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

21:37
Marmara Denizi’ndeki gemi faciasında iki kaptan için tutuklama talebi
Marmara Denizi'ndeki gemi faciasında iki kaptan için tutuklama talebi
21:23
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası’nda yarı finalde
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde
20:32
Servis şoförleri arasında silahlı kavga: 1 ölü
Servis şoförleri arasında silahlı kavga: 1 ölü
20:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC’de bir kişinin daha naaşına ulaşıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC'de bir kişinin daha naaşına ulaşıldı
19:58
Trump’tan İspanya’daki göçmen protestolarına olay yorum: Mahvolacaklar
Trump'tan İspanya'daki göçmen protestolarına olay yorum: Mahvolacaklar
19:12
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan jandarma komutan yardımcısı Kahraman’ın ifadesine ulaşıldı
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan jandarma komutan yardımcısı Kahraman'ın ifadesine ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 22:19:00. #7.12#
SON DAKİKA: A Milli Kadın Basketbol Takımı, Belçika maçından galibiyetle ayrılmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement