A Milli Kadın Basketbol Takımı Berlin'de
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası için Berlin'e ulaştı ve hazırlıklara başladı.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 4-13 Eylül'de gerçekleştirilecek FIBA 2026 Dünya Kupası için Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi.
Ay-yıldızlı ekibi Berlin Brandenburg Havalimanı'nda Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı karşıladı.
Son olarak Köln'de Almanya ile iki özel maç yapan milliler, hazırlıklarını Berlin'de sürdürecek.
Türkiye, C Grubu'nda Belçika, Avustralya ve Porto Riko ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA
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