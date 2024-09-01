Spor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 17'nciliğe düştü.

FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Paris 2024 Olimpiyatları ve 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası ön elemelerinin tamamlanması sonrası dünya sıralaması güncellendi.

Paris 2024'te üst üste 8, toplamda 10'uncu olimpiyat şampiyonluğunu elde eden ABD, 883,3 puanla liderliğini sürdürdü.

Bir basamak yükselen Avustralya, 715,4 puanla 2'nci, 4 basamak çıkan Paris 2024 finalisti Fransa ise 706,4 puanla 3'üncü sırada yer aldı.

Türkiye ise 3 sıra düşerek 345,6 puanla 17'nciliğe geriledi.