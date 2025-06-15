A Milli Kadın Basketbol Takımı Hazırlıklarını Tamamladı

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı, İstanbul'daki hazırlıklarını tamamladı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki antrenman başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde gerçekleştirildi.
İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayan ay-yıldızlılar, yarın grup maçlarını Yunanistan'ın Pire kentine hareket edecek.
Şampiyonaya 12 kişiyle gidecek millilerde Sehernaz Çidal, aday kadrodan çıkarılan isim oldu.
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın A Grubu'ndaki maç programı şöyle:
Millilerin A Grubu'ndaki maç programı şöyle:
18 Haziran Çarşamba:
17.30 Türkiye-Fransa
19 Haziran Perşembe:
17.30 İsviçre-Türkiye
20.30 Yunanistan-Türkiye
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