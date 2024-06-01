A Milli Kadın Basketbol Takımı İstanbul'da kampa girdi - Son Dakika
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A Milli Kadın Basketbol Takımı İstanbul'da kampa girdi

A Milli Kadın Basketbol Takımı İstanbul\'da kampa girdi

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, İstanbul'da kamp çalışmalarına başladı. Milliler, Sinan Erdem Spor Salonu'nda antrenmanlarını gerçekleştirecek ve Sırbistan ile ikili temas maçları oynayacak. Büşra Akbaş ve Sehernaz Çidal ise sağlık sorunları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

01.06.2024 22:47
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FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, kamp çalışmalarına İstanbul'da başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, başantrenör Ekrem Memnun yönetimindeki ilk antrenmanını Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirdi. 9 Haziran'a kadar İstanbul'da çalışmalarını gerçekleştirecek milliler, 10 Haziran'da ikili temas maçları oynamak üzere Sırbistan'a gidecek. Ay-yıldızlılar, 14-19 Haziran'da İstanbul'a hazırlıklarını sürdürecek. Milli takım, 20-23 Haziran'da İspanya'da turnuvaya katılarak kamp dönemini noktalayacak.

Ay-yıldızlılar, 7 Kasım'da sahasında Romanya ve 10 Kasım'da da deplasmanda Slovakya ile karşılaşacak. Milli takım, 6 Şubat 2025'te İzlanda'yı konuk edecek, 9 Şubat 2025'te Romanya ile deplasmanda karşılaşacak.

Öte yandan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Büşra Akbaş ve Sehernaz Çidal, sağlık sorunları sebebiyle kamp kadrosundan çıkarıldı.

Kaynak: AA

Sırbistan, İstanbul, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Basketbol Takımı İstanbul'da kampa girdi - Son Dakika

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