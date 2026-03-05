A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Kadrosu Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Kadrosu Açıklandı

05.03.2026 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı kadrosu belli oldu.

FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kadrosu belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, yarın İstanbul'da toplanarak hazırlıklarına başlayacak.

Ay-yıldızlı takım, 11-17 Mart tarihlerinde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde Macaristan, Arjantin, Avustralya, Kanada ve Japonya ile C Grubu'nda yer alıyor.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Pelin Derya Bilgiç, Meltem Yıldızhan, İlayda Güner (Beşiktaş BOA), Esra Ural Topuz, Manolya Kurtulmuş, Sinem Ataş, Beren Burke (ÇİMSA ÇBK Mersin), Melek Uzunoğlu, Berfin Sertoğlu (Emlak Konut), Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun, Alperi Onar, Meltem Avcı Yılmaz (Fenerbahçe Opet), Ayşe Cora Yamaner, Derin Erdoğan, Elif Bayram, Gökşen Fitik, Zeynep Şevval Gül, Sehernaz Çidal (Galatasaray Çağdaş Faktoring)

Millilerin turnuvadaki maç programı ise şöyle:

11 Mart Çarşamba:

20.30 Kanada-Türkiye

12 Mart Perşembe:

20.30 Türkiye-Arjantin

14 Mart Cumartesi:

20.30 Japonya-Türkiye

15 Mart Pazar:

20.30 Türkiye-Avustralya

17 Mart Salı:

20.30 Türkiye-Macaristan

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Kadrosu Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
28 yıl sonra gündem olan görüntü Bunların olacağını nereden bilsinler 28 yıl sonra gündem olan görüntü! Bunların olacağını nereden bilsinler
Galatasaray, UEFA’nın verdiği cezaya itiraz etti Galatasaray, UEFA'nın verdiği cezaya itiraz etti
Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı
Dünya devine büyük şok 3-0 maç kazanıp elendiler Dünya devine büyük şok! 3-0 maç kazanıp elendiler

11:23
İran’a ait bir İHA, Azerbaycan’ın Nahçıvan bölgesini vurdu
İran'a ait bir İHA, Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesini vurdu
11:06
EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya şok ceza
EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya şok ceza
10:55
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam İşte yeni fiyatlar
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam! İşte yeni fiyatlar
10:00
Savaşta gerilim tırmanırken Çin’den beklenen adım geldi
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen adım geldi
09:45
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
08:52
Hatay’da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran’dan ilk açıklama
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 11:45:53. #.0.5#
SON DAKİKA: A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Kadrosu Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.