A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Rakipleri Belirlendi

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu.

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 8-29 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. Şampiyonada mücadele edecek olan ay-yıldızlılar, çekilen kura çekimi sonrası A Grubu'nda yer alırken, rakipleri Yunanistan, Fransa ve İsviçre

oldu. Milliler grup karşılaşmalarını Pire'de Barış ve Dostluk Salonu'nda oynayacak.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yer alan Stavros Niarchos Foundation Cultural Center'da gerçekleştirilen kura çekiminde Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve FIBA Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, TBF Sportif Direktörü Alper Yılmaz ile A Kadın Mili Takım Menajeri Yasemin Horasan da yer aldı.

Ay-yıldızlılar organizasyondaki ilk maçını 18 Haziran Çarşamba günü Fransa ile oynayacak. A Kadın Milli Takımı gruptaki ikinci maçında 19 Haziran Perşembe günü İsviçre ile karşılaşacak. A Grubu'ndaki son maç ise 21 Haziran Cumartesi günü Yunanistan ile olacak.

Almanya'nın Hamburg, Çekya'nın Brno, İtalya'nın Bologna ve Yunanistan'ın Pire şehirlerinde gerçekleştirilecek FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu

Yunanistan

Türkiye

Fransa

İsviçre

B Grubu

Slovenya

Sırbistan

İtalya

Litvanya

C Grubu

Belçika

Çekya

Karadağ

Portekiz

D Grubu

Büyük Britanya

Almanya

İsveç

İspanya - İSTANBUL