A Milli Kadın Basketbol Takımı, Romanya'yı 99-61 Mağlup Etti

Spor

İSTANBUL, -

SALON: Olimpia Hall

HAKEMLER: Silvia Marziali (İtalya), Ivana Ivanovic (Sırbistan), Mikheil Vartanov (Gürcistan)

ROMANYA: Virjoge, Popescu 6, Lipovan 4, Fota 10, Nan 4, Ghizila, Armanu 3, İrimia 10, Ghita 8, Croitoru 5, Panait11, Manea,

TÜRKİYE: Sevgi Uzun 12, Gökşen Fitik 2, Ayşe Cora 3, Pelin Derya Bilgiç 7, Sinem Ataş 7, Elif Bayram 14, Zeynep Şevval Gül, Tilbe Şenyürek 15, Derin Erdoğan 13, Meltem Yıldızhan 12, İlayda Güner 12, Melek Uzunoğlu 2

1'İNCİ PERİYOT: 13-22

DEVRE: 29-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 43-74

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 6'ncı maçında deplasmanda karşılaştığı Romanya'yı 99-61 yendi.

Elemelerdeki ilk 5 maçının kazanıp Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantileyerek Romanya'ya gelen A Milli Kadın Basketbol Takımı iyi bir savunmayla başladığı maçın ilk periyodunu 22-13 önde bitirdi. Ay-yıldızlılar üstün oyununu koruyarak özellikle içeriden Tilbe ile bulduğu sayılarla ilk yarıyı da 15 sayı farkla 44-29 önde kapadı. 3'üncü periyotta özellikle Elif'le etkili olan Milliler maçtan da 99-61 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla A Mililer 6'da 6 yaparken, maçın en skorer ismi 15 sayıyla Tilbe Şenyürek oldu.