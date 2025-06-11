A Milli Kadın Basketbol Takımı, Rusya\'yı devirdi

A Kadın Milli Basketbol Takımı, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında oynadığı hazırlık müsabakasında Rusya'yı 75-53'lük skorla mağlup etti.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakaya Ay-yıldızlılar Olcay Çakır Turgut, Alperi Onar, Meltem Yıldızhan, Tilbe Şenyürek ve Teaira McCovan beşiyle başladı. Milliler karşılaşmanın ilk yarısını 37-22 önde tamamlarken, maçtan da 75-53 üstün ayrıldı.

A Kadın Milli Takımda Teaira McCovan 16 sayı, 8 ribaund, Tilbe Şenyürek 8 sayı, 5 ribaund, 4 asist, 1 top çalma ve 1 blok, Sevgi Uzun 11 sayı, 3 ribaund, 3 asist, 1 top çalma, 1 blok ile oynadı. Rusya'da ise Sofia Liulina 11 sayıyla maçı tamamladı.

Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına devam eden Millilerde Berfin Sertoğlu ve İlayda Güner kadrodan çıkarıldı.