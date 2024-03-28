A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı'nın Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu Maç Kadrosu Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı'nın Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu Maç Kadrosu Belli Oldu

A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı\'nın Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu Maç Kadrosu Belli Oldu

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı'nın Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu maçlarının kadrosu belirlendi. Maçlar, 1-7 Nisan tarihleri arasında İstanbul Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilecek. Kadroda toplam 22 oyuncu yer alacak.

28.03.2024 14:35  Güncelleme: 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı'nın Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu maçlarının kadrosu belirlendi.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 1-7 Nisan tarihlerinde İstanbul Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilecek.

Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu maçlarının kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Azra Naz Sert, Ekin Duru Köksal, Erva Su Kanat, Irmak Gerez, Ece Kamalak, Tan Nisan Göksal, Bengisu Tanas, Safiye Çağdaş, Sena Yavuz, Semanur Güven, Seda Demir, Elif Beyza Atalı, Didem Bağcı, Ebrar Bilge Oğuz, Meryem Betül Tuna, Şeydanur Zoroğlu, Sidre Özer, Ayşe Koçak, Betül Tayğar, Dilara Lökbaş, Elif Nur Kaya, Melis Arslan ve Çağla Çelik

Maç programı

Liderin bir üst klasmana yükseleceği grupta A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı'nın maç programı şöyle:

1 Nisan Pazartesi:

20.30 Avustralya-Türkiye

2 Nisan Salı:

20.30 Türkiye-Hong Kong

4 Nisan Perşembe:

20.30 Kuzey Kore-Türkiye

5 Nisan Cuma:

20.30 Türkiye-Yeni Zelanda

7 Nisan Pazar:

20.30 Güney Afrika-Türkiye

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Zeytinburnu, İstanbul, Türkiye, Milli Takım, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı'nın Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu Maç Kadrosu Belli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:25 Alacaklılar kapıya dayanmıştı Ekol Asansörleri, 34 yıllık faaliyetinin ardından iflasını açıkladı Alacaklılar kapıya dayanmıştı! Ekol Asansörleri, 34 yıllık faaliyetinin ardından iflasını açıkladı
14:38 İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde! Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu
14:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bursa’da gövde gösterisi Mitinge 90 bin kişi katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa'da gövde gösterisi! Mitinge 90 bin kişi katıldı
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere zam için tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere zam için tarih verdi
13:18 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Hükümetin IMF ile anlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Hükümetin IMF ile anlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır
15:49 Tek bir konuya dikkat çekti Ancelotti’den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda’ya telefon Tek bir konuya dikkat çekti! Ancelotti'den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda'ya telefon
14:54 Yerel seçimler nedeniyle 1 Nisan’da okullar tatil edildi Yerel seçimler nedeniyle 1 Nisan'da okullar tatil edildi
14:50 “Ben Hz. Meryem“ videosu ortalığı karıştırdı Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum "Ben Hz. Meryem" videosu ortalığı karıştırdı! Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum
14:30 AKP İzmir adayı Hamza Dağ’a TKP’li olduğunu söyleyen kişi tartışma yarattı AKP İzmir adayı Hamza Dağ'a TKP'li olduğunu söyleyen kişi tartışma yarattı
14:28 Gogglebox Dizisi Oyuncusu George Gilbey İş Yerinde Hayatını Kaybetti Gogglebox Dizisi Oyuncusu George Gilbey İş Yerinde Hayatını Kaybetti
13:48 Sosyal medya fenomeni Talu çifti kuaförlerini de dolandırdı Sosyal medya fenomeni Talu çifti kuaförlerini de dolandırdı
13:40 Dilan Polat, Nez Demir’den şikayetini geri çekti Dilan Polat, Nez Demir'den şikayetini geri çekti
13:29 Çocuğu taciz etti diye dövdüler Gasp mağduru çıktı Çocuğu taciz etti diye dövdüler! Gasp mağduru çıktı
13:08 Aradaki yaş farkı bomba Sergen Yalçın’ı günübirlik İstanbul’a getiren güzel Aradaki yaş farkı bomba! Sergen Yalçın'ı günübirlik İstanbul'a getiren güzel
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 16:16:25. #1.11#
SON DAKİKA: A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı'nın Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu Maç Kadrosu Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement