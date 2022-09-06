A Milli Kadın Futbol Takımı, Portekiz'e 4-0 mağlup oldu - Son Dakika
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A Milli Kadın Futbol Takımı, Portekiz'e 4-0 mağlup oldu

06.09.2022 22:54
A Milli Kadın Futbol Takımı, Portekiz'e 4-0 mağlup oldu

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'ndaki 10. ve son maçında Portekiz'e deplasmanda 4-0 yenildi.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'ndaki 10. ve son maçında Portekiz'e deplasmanda 4-0 yenildi.

Vizela Stadı'nda oynanan karşılaşmada Portekiz'in gollerini 33. dakikada Telma Encarnaçao, 36. dakikada Francisca Nazareth, 49. dakikada Kezban Tağ (Kendi kalesine) ve 79. dakikada Andreia Faria kaydetti.

Bu sonuçla milliler, grupta 6. mağlubiyetini yaşadı. Türkiye, 6 takımın yer aldığı H Grubu'nu 10 puanla 4. sırada tamamladı.

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Kaynak: AA

Portekiz, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Futbol Takımı, Portekiz'e 4-0 mağlup oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: A Milli Kadın Futbol Takımı, Portekiz'e 4-0 mağlup oldu - Son Dakika
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