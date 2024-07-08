A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için hazırlanıyor - Son Dakika
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Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için hazırlanıyor

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, İsviçre ve Macaristan maçlarına hazırlanıyor. Milliler, 12 Temmuz'da Kocaeli'de İsviçre ile, 16 Temmuz'da ise deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak. Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki takımın antrenmanları devam ediyor.

08.07.2024 23:37
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2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 12 Temmuz'da Kocaeli'de İsviçre, 16 Temmuz'da deplasmanda Macaristan ile oynayacağı maçların hazırlıkları sürdü.

Milliler, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. maçında 12 Temmuz Cuma günü Kocaeli Stadyumu'nda İsviçre ile karşılaşacak. 13 Temmuz Cumartesi günü Budapeşte'ye gidecek olan Ay-yıldızlılar, 16 Temmuz Salı günü Macaristan ile karşılaşacak ve grup maçlarını tamamlayacak.

Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde topla ısınma ile başlayan bugünkü antrenman, bölgesel savunma, reaksiyonel geçiş ve korner çalışmaları ile tamamlandı. Milliler, yarın Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden ayrılıp Kocaeli'ye geçecek ve hazırlıklarını burada sürdürecek.

Milli Takım kampında bulunan teknik heyet ve oyuncular, 26 yaşına giren İlayda Civelek'in doğum gününü pasta keserek kutladı.

Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası tarafından kadroya davet edilen oyuncular şu şekilde:

Kaleciler: Selda Akgöz (Ankara BB Fomget G.S.K), Gamze Nur Yaman (Galatasaray), Göknur Güleryüz (Fenerbahçe)

Defans: Sejde Aylin Abrahammson (Club Brugge), Gülbin Hız, İlayda Cansu Kara, İlayda Civelek (Fenerbahçe), Ümran Özev (Ankara BB Fomget G.S.K.), Didem Karagenç, Kezban Tağ (Beşiktaş), Dilara Deli (Sporting Charleroi)

Orta saha: Ebru Topçu, Eda Karataş (Galatasaray), Halle Houssein Şensizoğlu (West Ham United), Derya Arhan (Beylerbeyi), Meryem Cennet Çal, Busem Şeker, Ece Türkoğlu (Fenerbahçe), Miray Cin (Msv Duisburg), Birgül Sadıkoğlu (Ud Tenerife), Elif Keskin (Beşiktaş

Forvet: Arzu Karabulut (Galatasaray), Kader Hançar (Fatih Vatan Spor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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