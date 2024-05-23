A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan'ı Yenmek İstiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan'ı Yenmek İstiyor

A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan\'ı Yenmek İstiyor

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, 31 Mayıs Cuma günü Erzincan'da konuk edecekleri Azerbaycan'ı seyirci desteğiyle yenmek istediklerini belirtti. Kadın milliler, seyirci desteğiyle müsabakadan galibiyetle ayrılmak ve play off'a gitmeyi hedefliyor.

23.05.2024 08:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, 31 Mayıs Cuma günü Erzincan'da konuk edecekleri Azerbaycan'ı seyirci desteğiyle yenmek istediklerini belirtti.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta 31 Mayıs Cuma günü Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda Azerbaycan'ı konuk edecek. Grupta 3 puanla ikinci sırada yer alan kadın milliler, seyirci desteğiyle müsabakadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Milli sporcularla kente gelen teknik direktör Necla Güngör Kıragası, müsabakanın oynanacağı stadı gezip incelemede bulundu.

Necla Güngör Kıragası, İHA muhabirine, bir hedef doğrultusunda buluşmuş bir grup olduklarını söyledi.

Hayallerinin ve hedeflerinin olduğunu aktaran Kıragası, "Erzincan'a iki tane çok önemli maç arifesinde hazırlık kampımızı da yapmaya geldik. Azerbaycan maçında alacağımız bir üç puan seyircimizin desteğiyle alacağımız bir üç puan ve akabinde Bakü'de oynayacağımız ikinci maçımızı da kazandığınız takdirde play off'a gitmeye hak kazanacağız ve garantileyeceğiz son iki maça bakmaksızın. O yüzden çok heyecanlıyız. Çalışmalarımıza dün itibariyle başladık, çok da sıcak karşılandık. Şimdi 10 gün boyunca burada kampımızı yapıp işte istediğimiz o üç puanı seyircimizin desteğiyle, Erzincan halkının desteğiyle alıp daha sonrasında da Bakü'ye gitmek gibi bir hedefimiz var. Genel anlamdaki hedefimize bakacak olursanız mikro hedeflerimizin arasında her maçımıza çıkıp kazanmak en büyük hedefimiz ama makro hedefimize baktığımız zaman erkek milli takımımızda olduğu gibi neden bir Avrupa Şampiyonası'nın kapısını çalmayalım? Neden Avrupa Şampiyonasına gitmeyelim diye bir hayalimiz var. Hayalimize adım adım çok emin adımlarla yaklaşmak istiyoruz." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan, Erzincan, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan'ı Yenmek İstiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:55 Cenaze töreninin 3. günü Reisi doğduğu kent olan Meşhed’de toprağa verilecek Cenaze töreninin 3. günü! Reisi doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verilecek
08:14 Piyasaların gözü Merkez’in bugün açıklayacağı faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Piyasaların gözü Merkez'in bugün açıklayacağı faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
08:09 Meksika’da Devlet Başkanı Adayının Mitinginde Sahne Çöktü: 5 Ölü, 50 Yaralı Meksika'da Devlet Başkanı Adayının Mitinginde Sahne Çöktü: 5 Ölü, 50 Yaralı
07:26 Postacının burnuna gelen kötü koku şüpheli olayı ortaya çıkardı Postacının burnuna gelen kötü koku şüpheli olayı ortaya çıkardı
23:18 Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak
08:09 Sette kriz çıktı Metin Akdülger, başrol olduğu Sandık Kokusu’ndan ayrıldı Sette kriz çıktı! Metin Akdülger, başrol olduğu Sandık Kokusu'ndan ayrıldı
07:51 Tokat’ın Erbaa ilçesindeki patlamada yaralanan Sefa Can Karaçoban hayatını kaybetti Tokat'ın Erbaa ilçesindeki patlamada yaralanan Sefa Can Karaçoban hayatını kaybetti
02:07 Tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba hayatını kaybetti Tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba hayatını kaybetti
00:43 Pençe-Kilit’te 1 askerimiz şehit oldu Pençe-Kilit'te 1 askerimiz şehit oldu
00:30 Boya fabrikasında patlama: 3 işçi yaralı Boya fabrikasında patlama: 3 işçi yaralı
23:52 Atalanta, 51 maçtır yenilmeyen Bayer Leverkusen’i devirip UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu Atalanta, 51 maçtır yenilmeyen Bayer Leverkusen'i devirip UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu
23:49 Ergin Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında küfürlü tartışma Ergin Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında küfürlü tartışma
22:43 ABD’de hortum felaketi Çok sayıda can kaybı var ABD'de hortum felaketi! Çok sayıda can kaybı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 09:12:49. #1.12#
SON DAKİKA: A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan'ı Yenmek İstiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement