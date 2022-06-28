A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
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A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan ile 2-2 berabere kaldı

28.06.2022 22:28
A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan ile 2-2 berabere kaldı

A Milli Kadın Futbol Takımı, özel maçta Azerbaycan ile 2-2 berabere kaldı.

A Milli Kadın Futbol Takımı, özel maçta Azerbaycan ile 2-2 berabere kaldı.

TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki mücadelede Türkiye'nin gollerini 56'ncı dakikada Yeliz Acar (KK) ve 90'ıncı dakikada penaltıdan Ebru Topçu kaydetti. Azerbaycan'ın gollerini ise 60'ıncı dakikada Sevinj Jafaradza, 75'inci dakikada Kristina Bakarandze attı. Müsabakayı TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin de izledi.

İki takım arasında 25 Haziran'da oynanan maçı Türkiye 2-0 kazanmıştı.

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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Azerbaycan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
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