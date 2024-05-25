A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan maçı öncesi antrenmanlarını sürdürüyor - Son Dakika
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A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan maçı öncesi antrenmanlarını sürdürüyor

A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan maçı öncesi antrenmanlarını sürdürüyor

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan maçı öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda gerçekleşen antrenman, teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde yapıldı. Antrenmanı izleyen Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, teknik ekip ve sporcularla sohbet ederek başarı diledi. Milli takım oyuncuları da maç öncesi hazırlıklarının iyi gittiğini ve taraftarlarıyla birlikte galibiyetle ayrılmak istediklerini belirtti. Azerbaycan ile olan maçları 31 Mayıs Cuma günü oynanacak.

25.05.2024 19:45
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2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan maçı öncesi antrenmanlarını sürdürüyor.

Maçın oynanacağı Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda, teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, şut ve taktik çalışmayla sona erdi.

Antrenmanı izleyen Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu teknik ekip ve sporcularla bir süre sohbet edip başarı diledi.

İdman öncesi gazetecilere açıklama yapan Kıragası, geldikleri günden itibaren vatandaşların yoğun ilgisiyle karşı karşıya kaldıklarını, bunun kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.

Tesislerin, standartların üzerinde olduğunu ifade eden Kıragası, "Azerbaycan maçı öncesi hazırlıklarımıza başladık. Şimdi taktiksel çalışmalarımıza geçmeye başladık. Eksik olan oyuncularımız tamamlanıyor. 28 Mayıs tarihinde artık tam kadro saha çıkmaya başlayacağız. Heyecanla ayın 31'indeki Azerbaycan maçını bekliyoruz." dedi.

Milli futbolcu Birgül Sadıkoğlu, ise, "Hazırlıklarımız çok iyi geçiyor, hepimiz çok motiveyiz, 2 maçı da alıp önümüze bakmak istiyoruz. Mutlaka taraftarlarımızı bekliyoruz. Çünkü onları arkamıza alıp bu sahadan galip ayrılmak istiyoruz. Taraftarlarımız gelsin, onlarla daha güçlüyüz. Daha motiveyiz ve burada taraftar rekoru kırmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Antrenmanlara erken başladıklarını ve çok iyi hazırlandıklarını söyleyen kaleci Selda Akgöz, "Atmosfere, havaya, en önemlisi zemine alışıyoruz. Bundan sonrası 31 Mayıs tarihini bekliyoruz. Azerbaycan ile oynacağımız maçta Erzincan halkına nasıl hazır olduğumuzu göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Milli takım, Azerbaycan ile 31 Mayıs Cuma günü karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

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