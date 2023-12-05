A Milli Kadın Futbol Takımı gol bile yemeden B Ligi'ne yükseldi

Mahallenin adı bir gecede değişti, tabelayı gören muhtar bile şaşkına döndü

Akaryakıtta tabela bu gece bir kez daha değişiyor

UEFA Uluslar C Ligi 2. grupta A Milli Kadın Futbol Takımı, Mersin'de ağırladığı Gürcistan'ı 2-0 yendi. Ay-yıldızlılar böylece grubunu gol bile yemeden 6'da 6 ile bitirdi ve B Ligi'ne yükseldi.

GÜLBİN PERDEYİ AÇTI

8'inci dakikada çalımlarla rakip ceza sahası önüne kadar ilerleyen Ebru Topçu'nun şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı. 26'ncı dakikada Birgül Sadıkoğlu'nun rakip cezası solundan açtığı çık ortaya iyi yükselen Gülbin Hız'ın kafasında meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve skoru 1-0'a getirdi.

6'DA 6 YAPTIK

41'inci dakikada Meryem Çal'ın ara pasında rakip ceza sahasında topla buluşan Ece Türkoğlu'nun şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 67'nci dakikada rakip ceza sahası dışında topla buluşan Ebru Topçu'nun şutunda meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıktı. Karşılaşma Ay-yıldızlıların 2-0 galibiyeti ile sona erdi. Bu sonuçla ay-yıldızlı ekip 6'da 6 ile B Ligi'ne yükseldi.