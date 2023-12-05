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A Milli Kadın Futbol Takımı gol bile yemeden B Ligi'ne yükseldi - Son Dakika

A Milli Kadın Futbol Takımı gol bile yemeden B Ligi'ne yükseldi

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'taki son maçında Gürcistan'ı 2-0 mağlup etti. Gülbin Hız ve Ece Türkoğlu'nun golleriyle Türkiye galibiyete ulaştı. Takım, 6 maçta gol yemeden 18 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

05.12.2023 - 20:07,  Güncelleme: 08:38
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UEFA Uluslar C Ligi 2. grupta A Milli Kadın Futbol Takımı, Mersin'de ağırladığı Gürcistan'ı 2-0 yendi. Ay-yıldızlılar böylece grubunu gol bile yemeden 6'da 6 ile bitirdi ve B Ligi'ne yükseldi.

GÜLBİN PERDEYİ AÇTI

8'inci dakikada çalımlarla rakip ceza sahası önüne kadar ilerleyen Ebru Topçu'nun şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı. 26'ncı dakikada Birgül Sadıkoğlu'nun rakip cezası solundan açtığı çık ortaya iyi yükselen Gülbin Hız'ın kafasında meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve skoru 1-0'a getirdi.

A Milli Kadın Futbol Takımı tarih yazdı! Gol bile yemeden B Ligi'ne yükseldik

6'DA 6 YAPTIK

41'inci dakikada Meryem Çal'ın ara pasında rakip ceza sahasında topla buluşan Ece Türkoğlu'nun şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 67'nci dakikada rakip ceza sahası dışında topla buluşan Ebru Topçu'nun şutunda meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıktı. Karşılaşma Ay-yıldızlıların 2-0 galibiyeti ile sona erdi. Bu sonuçla ay-yıldızlı ekip 6'da 6 ile B Ligi'ne yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Kadın Futbol Takımı gol bile yemeden B Ligi'ne yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: A Milli Kadın Futbol Takımı gol bile yemeden B Ligi'ne yükseldi - Son Dakika
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