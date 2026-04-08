Üye Girişi
Son Dakika Logo

A Milli Kadın Futbol Takımı Hazırlıklara Devam Ediyor

08.04.2026 20:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Futbol Takımı, 14 ve 18 Nisan'da İsviçre ile oynayacağı maçlar için hazırlandı.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta İsviçre ile 14 ve 18 Nisan tarihlerinde üst üste oynayacağı maçların hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre hazırlıklarına İstanbul'da devam eden ay-yıldızlılar, Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde çalıştı.

Milliler, çalışmalarına 11 Nisan Cumartesi gününe kadar Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde devam edecek.

Grupta oynadığı iki maçını kazanan Türkiye, İsviçre ile ilk karşılaşmayı 14 Nisan Salı günü Letzigrund Stadı'nda oynayacak. A Milli Takım, 18 Nisan Cumartesi günü gruptaki dördüncü mücadelesinde Sinop Şehir Stadı'nda yine İsviçre ile karşılaşacak.

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası tarafından A Milli Takım kadrosuna şu isimler davet edildi:

Kaleciler: Selda Akgöz (ABB FOMGET), Gamze Nur Yaman (Trabzonspor), Göknur Güleryüz (Fenerbahçe arsaVev)

Savunma: Fatma Şakar (Union Berlin), İpek Kaya (Fenerbahçe arsaVev), Gülbin Hız, İlayda Civelek, Cansu Nur Kaya, Ece Tekmen (Beşiktaş), Kezban Tağ, Eda Karataş, Elif Keskin (Galatasaray GAİN), Meryem Küçükbirinci (Hakkarigücü)

Orta saha: Ebru Topçu (Galatasaray GAİN), Kevser Kartal (Amed Sportif Faaliyetler), Başak İçinözbebek, Arzu Karabulut (ABB FOMGET), Derya Arhan (Yüksekovaspor), Halle Houssein (West Ham United), Miray Cin (Borussia Mönchengladbach), Ece Türkoğlu, Busem Şeker (Fenerbahçe arsaVev)

Forvet: Selen Gül Altunkulak (Toulouse), Melike Öztürk, Melike Pekel (Galatasaray GAİN), Kader Hançar (Club Tijuana), Vildan Kardeşler (Hamburg)

Kaynak: AA

A Milli Kadın Futbol Takımı, Yerel Haberler, Etkinlikler, İsviçre, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 ülkeyi birbirine bağlayacak Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden inşa ediliyor 3 ülkeyi birbirine bağlayacak! Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden inşa ediliyor
Günlerdir aranan 3 çocuk babasından kötü haber geldi Günlerdir aranan 3 çocuk babasından kötü haber geldi
İranlılar, Trump’ın “Vuracağız“ dediği kritik noktalara akın etti İranlılar, Trump'ın "Vuracağız" dediği kritik noktalara akın etti
İngiltere, ABD’ye İngiliz üslerini kullanmasına izin veriyormuş İngiltere, ABD'ye İngiliz üslerini kullanmasına izin veriyormuş
Şampiyonlar Ligi’nde nefes kesen son Galibiyet 901’de geldi Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen son! Galibiyet 90+1'de geldi
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti

20:53
Beyaz Saray: İran’ın 10 maddelik planını reddettik
Beyaz Saray: İran'ın 10 maddelik planını reddettik
20:48
7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57’ye yükseldi
7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57'ye yükseldi
20:42
2 kez Süper Lig’in kapısından dönmüşlerdi Şampiyonluğa koşuyorlar
2 kez Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar
20:40
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
19:50
MGK sonrası 8 maddelik açıklama Uluslararası topluma “İsrail“ çağrısı
MGK sonrası 8 maddelik açıklama! Uluslararası topluma "İsrail" çağrısı
19:20
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 21:28:50. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.