A Milli Kadın Futbol Takımı, İsrail maçının hazırlıklarını tamamladı

2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki 5. maçında yarın İsrail ile karşılaşacak A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabakanın oynanacağı Mersin Stadı'nda teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Koordinasyon çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

Yarın saat 18.00'de başlayacak Türkiye-İsrail karşılaşması, Sports TV'den naklen yayımlanacak.

Grupta oynadığı 4 müsabakada 4 puan toplayan A Milli Takım'da teknik direktör Necla Güngör Kıragası, İsrail maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Almanya'ya deplasmanda 8-0 yenildikleri karşılaşmadan önemli dersler çıkardıklarını belirten Kıragası, "Almanya maçından sonra İsrail karşılaşmasına odaklanabilmek için herkesin hissettiği duyguları birbirine aktardı. Üzüldük, 'Ne yapabiliriz' diye konuştuk. Öğrencilerimle evimizde İsrail'i iyi bir oyunla yenerek yolumuza devam etmek ve yeni bir sayfa açmak için hazırız. Oyuncularım şu anda tamamen İsrail maçına konsantre olmuş durumda. Çok istekliler. Son idmanımızı yaptık. Çok keyifli bir çalışmaydı. Umarım bu performansımız ve bugünkü enerjimiz daha da artar. İstediğimiz galibiyeti alır ve grubu ilk 3 içinde bitirme hedefimize doğru emin adımlarla yürüyebiliriz." ifadelerini kullandı.