A Milli Kadın Futbol Takımı, İsviçre ve Macaristan maçlarına hazırlanıyor - Son Dakika
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A Milli Kadın Futbol Takımı, İsviçre ve Macaristan maçlarına hazırlanıyor

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta oynayacağı İsviçre ve Macaristan karşılaşmalarının hazırlıklarına devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, milli takım antrenmanları Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor. İdmanda bölgesel savunma, geçiş ve korner organizasyonları çalışılırken, İlayda Civelek'in doğum günü de kutlandı. Milli takım, İsviçre maçı için Kocaeli'ne hareket edecek ve çalışmalarını burada sürdürecek. Ardından ise deplasmanda Macaristan ile karşılaşacaklar.

08.07.2024 22:39
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A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta oynayacağı İsviçre ve Macaristan karşılaşmalarının hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde gerçekleştirildi.

Bölgesel savunma, geçiş ve korner organizasyonlarının çalışıldığı idmanda, 26 yaşına giren İlayda Civelek'in doğum günü de kutlandı.

İsviçre ile 12 Temmuz'da Kocaeli'de karşılaşacak milliler, yarın Riva'dan ayrılarak bu şehre gidecek ve çalışmalarına Kocaeli'de devam edecek.

Ay yıldızlılar İsviçre maçının ardından 16 Temmuz'da deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Kadın Futbol Takımı, İsviçre ve Macaristan maçlarına hazırlanıyor - Son Dakika

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