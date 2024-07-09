A Milli Kadın Futbol Takımı İsviçre ve Macaristan maçlarına hazır

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A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta oynayacağı İsviçre ve Macaristan maçlarının Riva'daki hazırlıklarını tamamlayarak Kocaeli'ye geçti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 12 Temmuz'da İsviçre ile Kocaeli'de karşılaşacak milliler, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanını teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde gerçekleştirdi.

Milliler idmanda pas, geçiş oyunu ve duran top organizasyonu çalıştı.

Riva'daki kampı tamamlayarak maçın oynanacağı Kocaeli'ye geçen milliler, 12 Temmuz'a kadar hazırlıklarını bu şehirde sürdürecek.

A Milli Kadın Futbol Takımı, İsviçre maçının ardından 16 Temmuz'da deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek.