A Milli Kadın Futbol Takımı Kuzey İrlanda ile Yarın Karşılaşacak

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki beşinci maçında yarın Kuzey İrlanda'yı ağırlayacak.
Pendik Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Grupta geride kalan 4 maçta 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet alan milliler, 7 puanla 2. sırada yer alıyor.
Konuk Kuzey İrlanda ise 2'şer galibiyet ve mağlubiyetle 6 puanla 3. basamakta bulunuyor.
İki takım arasında Kuzey İrlanda'da oynanan ilk maçı ay-yıldızlı ekip 1-0 kazanmıştı.
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