A Milli Kadın Futbol Takımı, Macaristan\'ı 4-1 yenerek play-off\'larda mücadele etmeyi garantiledi

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A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'un son maçında deplasmanda karşılaştığı Macaristan'ı 4-1 yenerek grubunu 9 puanla ikinci sırada tamamladı ve play-off'larda mücadele etmeyi garantiledi.

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, 6. ve son maçında Macaristan ile Gyor şehrindeki Alcüfer Stadyumu'nda karşılaştı. Rakibi karşısında maçın başından sonuna üstün bir oyun sergileyen Milliler, 14. dakikada Busem Şeker, 54. dakikada Elif Keskin, 61. dakikada Birgül Sadıkoğlu ve 79. dakikada Kader Hançar'ın golleriyle karşılaşmayı 4-1 kazandı. Macaristan'ın tek golü 66. dakikada Zsanett Kajan'dan geldi.

Mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu Kadın Futbolu Direktörü Eren Şenyaprak ile Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu birlikte izledi. Ekşioğlu, maç öncesi teknik ekip ve takıma çiçek verdi, başarı diledi.

Türkiye, 2025 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne gidebilmek için play-off maçı oynamayı garantiledi. Play-off'ların kura çekimi, 19 Temmuz 2024 tarihinde İsviçre'nin Nyon şehrinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Türkiye'nin 1. play-off turundaki rakibi bu eşleşme sonucu belli olacak. Çift maç usulüne göre oynanacak elemelerde Türkiye turu geçerse, 2. play-off turunda mücadele edecek. Bu turu kazanan takım, 2025 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne gitmeye hak kazanacak. - İSTANBUL