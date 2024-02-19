A Milli Kadın Futbol Takımı, Yunanistan ve Romanya ile hazırlık maçlarına hazırlanıyor

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A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi karşılaşmaları öncesi Yunanistan ve Romanya ile oynayacağı hazırlık maçlarının hazırlıklarını sürdürdü.

UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele edecek olan A Milli Kadın Futbol Takımı'nın hazırlık kampı Antalya - Side'de başladı. İlk antrenmanını Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde yapan milliler, koordinasyon antrenmanının ardından teknik ve taktik üzerine varyasyonlar gerçekleştirdi. Ay-yıldızlılar 29 Şubat 2024 tarihine kadar sürecek olan kamp boyunca iki hazırlık karşılaşması yapacak.

25 Şubat Pazar günü Emirhan Spor Kompleksi'nde saat 15.30'da Yunanistan ile karşı karşıya gelecek olan milliler, 28 Şubat Çarşamba günü ise Manavgat Stadyumu'nda saat 15.30'da Romanya ile hazırlık maçı oynayacak.

5 Mart 2024 tarihinde UEFA'nın İsviçre'deki genel merkezinde UEFA Uluslar B Ligi kura çekimi yapılacak ve Milli Takımın rakipleri ile maç takvimi belirlenecek.

Yağmur Uraz'ın doğum günü kutlandı

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın golcü oyuncusu Yağmur Uraz'ın bugünkü öğlen yemeği sonrasında doğum günü kutlandı. Teknik heyet ve oyuncular, hazırlanan pastayı kestiler ve Yağmur'un doğum gününü kutladılar. Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın oyuncusu olan Yağmur Uraz, şu an Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 19 golle gol kraliçeliğinde zirvede yer alıyor. - İSTANBUL