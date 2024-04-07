A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinin ardından tarihte ilk defa Avrupa Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Hentbol Takımı'nı tebrik etti.
Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, "2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'nda elde ettiği sonuçlarla tarihte ilk defa Avrupa Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Hentbol Takımımızı kutluyorum. Milli takımımızın elde ettiği başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyor, A Milli Kadın Hentbol Takımımıza 2024 Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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2023 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa maçı, Fenerbahçe'nin U-19 takımının sahadan çekilmesiyle 2. dakikada sona erdi. Galatasaray, Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti ve şampiyon oldu. Fenerbahçe'nin çekilmesinin ardından Galatasaraylı futbolcular sahada kalmaya devam etti ve kendi aralarında maç yaptılar.
TFF Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Fenerbahçe futbolcuları, Galatasaray'ın 1. dakikada attığı golün ardından sahadan çekildi. Maçın sonucu ve alınacak kararlar Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak.
2023 Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadelenin 3. dakikasında sahadan çekildi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret etti. Ziyarette TFF yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. Büyükekşi, Süper Kupa maçı hazırlıkları kapsamında yapılan çalışmalardan dolayı Vali Hasan Şıldak'a teşekkür etti. Büyükekşi, Vali Şıldak'a 63 numaralı A Milli Takım forması, Vali Şıldak da Büyükekşi'ye vazo hediye etti.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Şanlıurfa'daki Süper Kupa maçında tribünlerden 'Ali Koç dışarı!' sesleri yükseldi. O anlar ise saniye saniye kameraya yansırken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da tribünde görüntülendi.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde başladı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşuları, top kapma çalışması ve dar alanda turnuva maçlarıyla sona erdi. Alanyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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