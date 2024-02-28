A Milli Kadın Hentbol Takımı Bulgaristan'ı Mağlup Etti - Son Dakika
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A Milli Kadın Hentbol Takımı Bulgaristan'ı Mağlup Etti

A Milli Kadın Hentbol Takımı Bulgaristan\'ı Mağlup Etti

A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF EURO 2024 6. Eleme Grubu üçüncü maçında Bulgaristan'ı deplasmanda 24-30 mağlup etti. Maçı kazanan Milli Takım, gruptaki ilk galibiyetini aldı.

28.02.2024 21:29
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A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF EURO 2024 6. Eleme Grubu üçüncü maçında bugün Bulgaristan'ı deplasmanda 24-30 mağlup etti.

Bulgaristan'ın Shumen kentindeki Arena Shumen'de oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ay-yıldızlı ekip 12-13 önde kapattı. Maçı da 24-30 kazanan Milli Takım, gruptaki ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmada Aslı İskit Çalışkan 9 golle en skorer isim olurken, Beyza İrem Türkoğlu 8 gol kaydetti.

Başantrenör Costica Buceschi yönetiminde A Milli Kadın Hentbol Takımı, gruptaki dördüncü maçında Ankara'da 3 Mart'ta yine Bulgaristan ile karşılaşacak. THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız Kanalı'ndan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada Yunanistan Hentbol Federasyonu'ndan Vasileios Charitsos ve Panagiotis Naskos ikilisi görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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