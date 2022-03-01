A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın İzlanda karşısında hedefi galibiyet - Son Dakika
Üye Girişi

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın İzlanda karşısında hedefi galibiyet

01.03.2022 16:04
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın İzlanda karşısında hedefi galibiyet

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki üçüncü maçında yarın Kastamonu'da karşılaşacakları İzlanda karşısında galibiyeti hedeflediklerini söyledi.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki üçüncü maçında yarın Kastamonu'da karşılaşacakları İzlanda karşısında galibiyeti hedeflediklerini söyledi.

Kılıç, THF Kadın Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkan Mustafa Köklü, Rumen başantrenör Costica Buceschi, milli hentbolcular Beyza İrem Türkoğlu ve Fatma Küçükyıldız ile Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenledi.

Ocak ayında A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2023 Dünya Şampiyonası 1. Eleme Turu kapsamında ilk maçını Kastamonu'da oynadığını belirten Kılıç, "Kastamonu'da Belçika ile oynadık ve galip geldik. Kadın A Milli Takımı'mız ilk maçını burada oynayacak. Yine inanıyorum, Kastamonu bize şans getirecek. Bundan sonra da hep aynı şeyleri söyleyeceğim." dedi.

Kastamonu'nun bir hentbol şehri olduğunu ve olmaya devam edeceğini dile getiren Kılıç, "Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden bir kadın hentbol takımı ve uzun yıllara dayanan bir hentbol kültürü var. Erkeklerin milli maçında ne kadar güçlü hentbol kültürü olduğunu bize gösterdiler. Milli takımlar burada olmaktan çok mutlu." ifadesini kullandı.

Yarın İzlanda karşısında maçı kazanmak istediklerini vurgulayan Kılıç, "Yeni bir teknik ekip oluştu. Önümüzde önemli bir fırsat var. Bu maçların özellikle Kastamonu'da olmasını istedik. Seyirci desteği ve atmosfer çok önemli. Çok özel bir salonumuz var. İlk maç bizim için çok kıymetli. Bu maçı alırsak başka hayaller kurabiliriz. Bir sonraki İzlanda maçıyla ilgili planlar yapabiliriz. İlk maçı alarak bir sonraki maça umutla bakabilmek istiyoruz. Hentbol şehri Kastamonu, bir kez daha büyük bir başarıya şahitlik edecektir." diye konuştu.

Mustafa Köklü ise yarın salonu dolduracak seyircinin desteğiyle güzel bir sonuç alacaklarına inandığını belirtti.

Başantrenör Buceschi de İzlanda'nın zor bir takım olduğuna işaret ederek, "Deplasmanda bir maç daha yapacağız. Umarım iyi bir sonuçla bitiririz. İki haftalık antrenman sürecimiz oldu. Tüm oyuncular tamamlandı. Yarınki İzlanda maçımız zor bir olacak. Yeni bir deneyime iyi bir şekilde başlangıç yapmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Beyza İrem Türkoğlu ise mili takım forması giymenin çok farklı bir duygu olduğunu vurgulayarak, " Milli takımda yeni bir oluşum, güzel bir heyecan var. Oyuncuların çoğu tanıdığım, bildiğim, bireysel olarak çok iyi oyuncular. Önemli olan takım olarak iyi bir şey ortaya koymak. İzlanda bizim ayarımızda bir takım, yarınki maçı kazanmak istiyoruz. " dedi.

Fatma Küçükyıldız da ilk kez milli takıma katıldığını anlatarak, "Gerçekten heyecanlı olduğumu söylemek istiyorum. Umarım iyi bir maç çıkartırız. Çok güzel bir kamp ortamı var. Şu ana kadar benim için her şey gayet güzel gidiyor." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Vali Çakır'dan A Milli Kadın Hentbol Takımı'na moral ziyareti Vali Çakır'dan A Milli Kadın Hentbol Takımı'na moral ziyareti KASTAMONU - A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın İzlanda maçı hazırlıkları sürüyor KASTAMONU - A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın İzlanda maçı hazırlıkları sürüyor

Kastamonu, İzlanda, Hentbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın İzlanda karşısında hedefi galibiyet - Son Dakika


Son Dakika
16:06 Türkiye karşıtı ABD'li senatör, Türk SİHA'larının Rusya - Ukrayna savaşındaki başarısını sosyal medyadan paylaştı!
16:06 Aslışah Alkoçlar 5 ay önce doğum yapmıştı! Şimdiki halini görenler mest oluyor
15:56 Savaş uzarsa ekmeği, yağı ve unu daha pahalıya alacağız!
15:48 Eski koltukta gelecekten haber veren not buldular! Okuduklarına inanamadılar
15:42 Rusya'nın en büyük saldırısı bu gece olacak: 24 saat içinde başlayacak ve 72 saat şiddetli devam edecek!
15:41 Rusya-Ukrayna savaşında 'termobarik roket' korkusu: Etkileri ne, kurtulmak mümkün mü? Uzmanlar anlattı!
15:31 CHP liderinden Erdoğan'a: Savaş var neden "MGK"yi toplamıyorsun eleştirisi!
15:10 MHP eleştirmişti! "Mutabakat metninde Atatürk anılmamış" iddialarına DEVA Partisi'nden cevap geldi
15:09 Ukrayna lideri Zelenski, AP'de ayakta alkışlandı: Yanımızda olduğunuzu kanıtlayın
15:05 Boşanma aşamasında olduğu kadına dehşeti yaşattı! Sokak ortasında defalarca bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 16:17:35. #1.13#
SON DAKİKA: A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın İzlanda karşısında hedefi galibiyet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement