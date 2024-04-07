A Milli Kadın Hentbol Takımı, Sırbistan\'a mağlup oldu ancak Avrupa Şampiyonası\'na gitmeye hak kazandı

Salon: Kristalna Dvorana
Hakemler: Igor Covalciuc, Alexei Covalcuic (Moldova)
Sırbistan: Risovic, Kubina, Radosavljevic 5, Velickovic 4, Majkic 1, Mandic, Nukovic 1, Janjusevic 7, Knezevic 1, Jovovic, Stamenic, Bojicic, Radevic 7, Simic 1, Lazic 2, Petrovic 1
Türkiye: Yaren Berfe Göker, Merve Erbektaş, Ceren Demirçelen 1, Sevgi Kalyoncuoğlu 3, Cansu Akalın 5, Aslı İskit Çalışkan, Gülcan Tügel 1, Döne Gül Bozdoğan 1, Nurceren Akgün Göktepe, Beyza İrem Türkoğlu 6, Betül Yılmaz 2, Yasemin Şahin, Ceylan Aydemir, Ayşenur Kara, Bilgenur Öztürk, Eda Nur Çetin 3
İlk yarı: 14-10
İki dakika cezası alanlar: Jovovic, Lazic, Majkic (Sırbistan), Cansu Akalın (Türkiye)
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki altıncı ve son maçında deplasmanda Sırbistan'a 30-22 yenildi.
Türkiye bu sonuçla, 2024 Avrupa Şampiyonası'na grupta en iyi üçüncü takımlar arasına girerek Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.
Zrenjanin kentinde Kristalna Spor Salonu'nda oynanan maça ev sahibi takım seyircinin de desteğiyle iyi başladı ve 4. dakikada skoru 3-0 yaptı. Daha sonra etkili oynamaya başlayan milli takım, Beyza İrem Türkoğlu (3), Sevgi Kalyoncuoğlu (2) ve Betül Yılmaz'ın (1) golleriyle 12. dakikada skoru 6-6 eşitledi. Mücadelesi yüksek geçen kalan bölümde de Sırbistan daha etkili oynayarak ilk yarıyı 14-10 önde tamamladı.
İkinci yarıya da Sırbistan etkili başladı ve skoru 36. dakikada 18-11'e taşıyarak Türkiye'ye mola aldırdı. Kalan dakikalarda da ev sahibi takım iyi üstün oyununu sürdürerek maçı 30-22 kazandı.
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası yolundaki elemeler grubunda oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak Sırbistan'a gelmişti.
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Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova'da öğrencilerle bir araya geldiği iftarda 45 öğrenciyi İstanbul'a gezi ve futbol maçına göndereceklerini belirtti. Vali Çelik, öğrencilerle yapılan sohbetlerin ardından mayısın sonunda İstanbul gezisi düzenleneceğini ve istedikleri futbol kulübünün maçına götürüleceklerini söyledi.
2023 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa maçı, Fenerbahçe'nin U-19 takımının sahadan çekilmesiyle 2. dakikada sona erdi. Galatasaray, Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti ve şampiyon oldu. Fenerbahçe'nin çekilmesinin ardından Galatasaraylı futbolcular sahada kalmaya devam etti ve kendi aralarında maç yaptılar.
TFF Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Fenerbahçe futbolcuları, Galatasaray'ın 1. dakikada attığı golün ardından sahadan çekildi. Maçın sonucu ve alınacak kararlar Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak.
2023 Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadelenin 3. dakikasında sahadan çekildi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret etti. Ziyarette TFF yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. Büyükekşi, Süper Kupa maçı hazırlıkları kapsamında yapılan çalışmalardan dolayı Vali Hasan Şıldak'a teşekkür etti. Büyükekşi, Vali Şıldak'a 63 numaralı A Milli Takım forması, Vali Şıldak da Büyükekşi'ye vazo hediye etti.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Şanlıurfa'daki Süper Kupa maçında tribünlerden 'Ali Koç dışarı!' sesleri yükseldi. O anlar ise saniye saniye kameraya yansırken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da tribünde görüntülendi.
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