A Milli Kadın Hentbol Takımı, Türkiye-Karadağ maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Rize'de oynanacak olan Türkiye- Karadağ maçı için A Milli Kadın Hentbol Takımı hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki Karadağ ve Sırbistan maçlarına hazırlanıyor. Milli takım, gruptaki beşinci maçında 3 Nisan Çarşamba günü saat 16.00'da Rize'de Karadağ'ı ağırlayacak. Rize Yenişehir Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Milli takım oynayacakları Karadağ maçından puan alarak sonrasında Sırbistan maçını da kazanarak Avrupa Şampiyonasına katılmak istiyor.
"Rize halkının desteğine ihtiyacımız var"
Karadağ'ın zorlu bir takım olacağını ifade eden Baş antrenör Costica Buceshi, "Çalışmalarımıza Ankara'da başladık. 5 gündür çalışıyoruz. Rize kamp ayağında da yurt dışında çalışan sporcularımız eklendi. Şu anda artık oyunla alakalı, maçla alakalı son detayları gözden geçiriyoruz. Karadağ'ın takımı şu anda grubumuzda favori takım olarak gösteriliyor. Şuan hiç maç kaybetmemiş. Oldukça tecrübeli bir takım. Mücadeleyi bırakmayan sert oynayan bir takım. Biz incelemelerimizi yaptık. Aynı hataları yapmayacağız. Daha ritimli daha uygun bir maç olacağını düşünüyorum. Burada Rize halkının desteğine ihtiyacımız var. Bu bizim için hem bir prestij maçı. Onların güvenini hissediyoruz. Burada olmak oldukça heyecan verici. Rize halkını bize destek için maça bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
"Grubumuzu en iyi şekilde bitirip Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz"
Gruplarında iyi puan toplayarak Avrupa Şampiyonası'na gitmek istediklerini belirten yardımcı antrenör Yeliz Yılmaz, "Ankara'da hazırlıklarımıza başladık. Daha sonra Rize'ye geldik. Burada çok güzel ağırlanıyoruz. Önümüzde 2 tane zorlu bir maç var. Öncelikle Karadağ ile burada oynayacağız. İlk hedefimiz Karadağ'ı burada yenmek. Sonrasında Sırbistan'a gideceğiz. Yine Sırbistan'ı evimizde elimizden kaçırmıştık. Sırbistan'ı yenerek grubumuzu en iyi şekilde bitirip Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - RİZE
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